ВСУ отразили 83 атаки войск РФ на пяти направлениях, - Генштаб
Украинские защитники на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях за минувшие сутки отразили 83 атаки российских захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утреннюю сводку Генерального штаба ВСУ 19 марта.
В военном командовании отметили, что несмотря на потери, РФ сосредоточила основные усилия на попытках полного захвата Донецкой и Луганской областей, а эпицентром боевых действий остается Бахмут.
Россия не отказывается от тактики террора против гражданского населения Украины, и продолжает обстреливать населенные пункты, объекты критической инфраструктуры, полностью игнорирует законы и обычаи войны.
За минувшие сутки противник нанес 11 ракетных ударов, 4 из которых - по объектам гражданской инфраструктуры города Запорожья. Кроме того, враг нанес 16 авиационных ударов и 99 обстрелов из РСЗО, передали в Генштабе.
"Высока остается вероятность дальнейших ударов по всей территории Украины", - обращают внимание в сводке.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без изменений. В течение суток войска РФ обстреляли районы н.п.Александровка и Клюса в Черниговской области; Харьковка, Стариковое, Волфино в Сумской области; Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Старица, Волчанск и Большой Бурлук в Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорвать оборону ВСУ. Российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах н.п. Кременная, Диброва, Верхнекаменное и Спорное.
Противник совершил артиллерийские обстрелы районов н.п. Путниково, Красное Первое, Двухлетняя, Гряниковка, Купянск, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка в Луганской области; Спорное и Федоровка в Донецкой области.
На Бахмутском направлении подразделения военные ВСУ отразили многочисленные атаки врага в северной части города Бахмут, а также в районах н.п. Орехово-Василовка, Григорьевка и Богдановка. Противник обстрелял н.п. Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях войска РФ совершили безуспешные наступательные действия в районах н.п. Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, а также Марьинка, которую оккупанты атаковали 15 раз. Также враг обстреливал н.п. Каменка, Ласточкино, Авдеевка, Тонечко, Георгиевка, Невельское, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется, при этом вел обстрелы по н.п.Ольговское, Красное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское в Запорожской области, а также бил по Херсону и Антоновке.
За прошедшие сутки Авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов. Также был сбит дрон-камикадзе "Шахед-136". Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили 7 районов сосредоточения личного состава и военной техники войск РФ.
Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что российские захватчики за сутки потеряли почти 400 солдат на Бахмутском направлении.
Добавим, что по данным экспертов DeepState, войска РФ концентрируют силы возле Авдеевки в попытке окружить город, что стало для них второй основной целью.
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