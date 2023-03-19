ВСУ отразили 83 атаки войск РФ на пяти направлениях, - Генштаб

Украинские защитники на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях за минувшие сутки отразили 83 атаки российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утреннюю сводку Генерального штаба ВСУ 19 марта.

В военном командовании отметили, что несмотря на потери, РФ сосредоточила основные усилия на попытках полного захвата Донецкой и Луганской областей, а эпицентром боевых действий остается Бахмут.

Россия не отказывается от тактики террора против гражданского населения Украины, и продолжает обстреливать населенные пункты, объекты критической инфраструктуры, полностью игнорирует законы и обычаи войны.

За минувшие сутки противник нанес 11 ракетных ударов, 4 из которых - по объектам гражданской инфраструктуры города Запорожья. Кроме того, враг нанес 16 авиационных ударов и 99 обстрелов из РСЗО, передали в Генштабе.

"Высока остается вероятность дальнейших ударов по всей территории Украины", - обращают внимание в сводке.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без изменений. В течение суток войска РФ обстреляли районы н.п.Александровка и Клюса в Черниговской области; Харьковка, Стариковое, Волфино в Сумской области; Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Старица, Волчанск и Большой Бурлук в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорвать оборону ВСУ. Российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах н.п. Кременная, Диброва, Верхнекаменное и Спорное.

Противник совершил артиллерийские обстрелы районов н.п. Путниково, Красное Первое, Двухлетняя, Гряниковка, Купянск, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка в Луганской области; Спорное и Федоровка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении подразделения военные ВСУ отразили многочисленные атаки врага в северной части города Бахмут, а также в районах н.п. Орехово-Василовка, Григорьевка и Богдановка. Противник обстрелял н.п. Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях войска РФ совершили безуспешные наступательные действия в районах н.п. Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, а также Марьинка, которую оккупанты атаковали 15 раз. Также враг обстреливал н.п. Каменка, Ласточкино, Авдеевка, Тонечко, Георгиевка, Невельское, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется, при этом вел обстрелы по н.п.Ольговское, Красное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское в Запорожской области, а также бил по Херсону и Антоновке.

За прошедшие сутки Авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов. Также был сбит дрон-камикадзе "Шахед-136". Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили 7 районов сосредоточения личного состава и военной техники войск РФ.