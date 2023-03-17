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Есть угроза дронов. В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу

Новина українською →
Украина, Пятница 17 марта 2023 21:18
Есть угроза дронов. В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу Фото: в Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Украине вечером 17 марта раздались сигналы воздушной тревоги. Об угрозе предупредили жителей южных областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Приблизительно в 20:45 воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Кроме этого, об опасности сообщают жителей в оккупированной Луганской области и Крыму.

Около 21.15 сигнал воздушной тревоги был объявлен в Черниговской, Харьковской и Полтавской областях, а также в Киеве и области.

В 21:41 воздушная тревога объявлена в Житомирской области.

Есть угроза дронов. В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу

По данным местных жителей, в Днепре было слышно несколько взрывов. Предварительно там также работает ПВО.

Жителей Киевской области предупредили о возможных звуках взрывов и попросили соблюдать информационную тишину. Это связано с тем, что в области работает ПВО.

Есть угроза дронов. В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак также предупредил об угрозе атаки дронами по Украине.

"Балалайки сбиваются силами ПВО. Но тревогу не игнорируйте", – написал он.

Есть угроза дронов. В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу

Предварительно, по данным главы Никопольского РВА Евгения Евтушенко, над территорией Украины замечены вражеские беспилотники.

Есть угроза дронов. В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу

Также сообщается, что вражеские предметы были отмечены в Полтаве, Харькове и Запорожской области.

Telegram-каналы сообщают о работе ПВО в Киевской и Черниговской областях. Однако официальной информации о вражеских объектах в воздушном пространстве Украины не сообщалось.

По словам главы Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, оккупанты решили "покошмарить" жителей Украины.

"Снова эти изверги "покошмарить" нас решили. Ситуация под контролем Сил обороны. Полагаемся на наших защитников", - написал он.

Есть угроза дронов. В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу

В то же время в пресс-службе Киевской военной администрации сообщили об угрозе атаки дронами.

"Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога"", - говорится в сообщении.

Есть угроза дронов. В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу

Напомним, Россия по состоянию на утро 17 марта вывела в Черное море четыре ракетоносителя, общий залп которых может составить 24 "Калибра".

Также отметим, что авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии РБК-Украина объяснил, почему в Украине участились воздушные тревоги.

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