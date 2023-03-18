Разведка о настроениях в Кремле после решения суда Гааги: Путину уже ищут преемника

Настроения в Кремле стали мрачнее после решения Международного уголовного суда (МКС) выдать ордер на арест президента РФ. Там уже ищут преемника Путина, но этим уже не занимается сам диктатор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"Российские пропагандисты не вышли со своими традиционными шоу, где обсуждали именно Гаагу, потому что сам факт обсуждения этой новости даже для зомбированного населения РФ был бы странным и слишком тревожным "звонком". Потому что рассказывать, что "спецоперация" идет по плану, а затем получить розыск и предписание к аресту от МКС - это даже Соловьеву и Скабеевой будет трудно эти вещи соединить между собой", - пояснил Юсов.

Он подчеркнул, что круг Путина сужается, он становится все более токсичным как для внешнего мира, так и внутри страны.

"В частности, в башнях Кремля все большее недовольство от происходящего. Все более мрачное осознание перспектив, а именно геополитической катастрофы режима Путина. И да, уже речь идет о поиске преемника Путину и ищет его уже не Путин", - заявил Юсов.

Ордер на арест Путина

Напомним, что вчера, 17 марта, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовской-Беловой 17 марта 2023 года.

Их подозревают в совершении военного преступления - незаконной депортации и перемещении населения (согласно релизу МКС, речь идет о детях) из оккупированных районов Украины в РФ после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

То есть, у Путина официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления и его могут задержать на ряде территорий других стран для повода в суд.

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