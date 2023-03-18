Шмыгаль подтвердил кадровые перестановки в Кабмине

На следующей неделе в Кабмине планируется ряд кадровых перестановок. Одна из них - увольнение министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.