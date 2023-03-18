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Шмыгаль подтвердил кадровые перестановки в Кабмине

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Киев, Суббота 18 марта 2023 16:43
Шмыгаль подтвердил кадровые перестановки в Кабмине Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

На следующей неделе в Кабмине планируется ряд кадровых перестановок. Одна из них - увольнение министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

По его словам, сегодня, 18 марта, вопрос кадровых перестановок обсуждался на заседании партии “Слуга народа”.

На следующую неделю запланировано:

  • увольнение с должности министра образования и науки Сергея Шкарлета;
  • назначение министром образования и науки Оксена Лисового;
  • увольнение с должности министра стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина;
  • еазначение на должность министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

"Кроме того, вице-премьер-министр Михаил Федоров будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. Его будущая должность - вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины", - добавил премьер.

Напомним, источники РБК-Украина еще вчера, 17 марта, сообщали о планах уволить Шкарлета и Рябикина.

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Шмыгаль подтвердил кадровые перестановки в Кабмине
Шмыгаль подтвердил кадровые перестановки в Кабмине
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