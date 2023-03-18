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Рада получила заявления об отставке Шкарлета и Рябикина

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Украина, Суббота 18 марта 2023 17:02
Рада получила заявления об отставке Шкарлета и Рябикина Фото: министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 18 марта, в Верховной раде Украины были зарегистрированы заявления об отставке министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета и министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Павла Рябикина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на следующей неделе Шкарлет и Рябикин будут отправлены в отставку.

Планируется, что место Шкарлета получит действующий глава Малой академии наук Оксен Лесной. Пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности должен получить бывший глава "Укрзализныци" Александр Камышин.

Напомним, также глава правительства анонсировал расширение полномочий вице-премьера Михаила Федорова.

Кроме того, по данным РБК-Украина, Рябикин продолжит карьеру на дипломатическом фронте.

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