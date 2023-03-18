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Зеленский о новых санкциях СНБО: часть глобального давления на Россию

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Суббота 18 марта 2023 21:26
Зеленский о новых санкциях СНБО: часть глобального давления на Россию Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские санкции - это часть глобального давления на Россию. Все, кто производит оружие для террора против нашей страны и помогает разжигать агрессию, могут быть только маргиналами для мира.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Есть новые санкции СНБО. Более 400 человек и компаний. Большинство из них - российские. Это ВПК государства-террориста. Но также это иранские и сирийские лица, те, кто помогает террору. Каждый такой наш санкционный шаг мы тщательно прорабатываем. Украинские санкции - это часть глобального давления на Россию", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что все, кто производит оружие для террора против Украины, помогает России разжигать агрессию, в том числе снабжая "Шахедами", и поддерживает российское разрушение международного права, могут быть только маргиналами для мира.

"Есть только один субъект, который разрушает жизнь: это Россия. Есть только один способ защитить жизнь: надо выгнать русскую армию с украинской земли. И мы это сделаем. Слава всем нашим воинам, которые сейчас в бою! Слава каждому и каждой, кто помогает!", - отметил президент.

Напомним, в субботу, 18 марта, президент Украины Владимир Зеленский вел в действие решение СНБО по применению новых санкций. В список ограничений попал лидер Сирии Башар Асад, который недавно заявил о поддержке России в войне. В общей сложности под санкции попали 300 физических и 141 юридическое лицо.

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