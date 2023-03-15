Сирия выступила с поддержкой России в войне против Украины
Президент Сирии Башар Асад встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Заявил о поддержке России в войне против Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Во время встречи Асад заявил о том, что Россия якобы борется с "неонацистами и "старыми нацистами", которых Запад приютил и поддерживает.
Отмечается, что Россия является главным спонсором Асада и имеет широкое присутствие в Сирии, где гражданская война унесла жизни почти 500 тысяч человек. При поддержке российских военных Асад смог переломить ход гражданской войны, начавшейся в 2011 году как продемократическое восстание.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно сестра северокорейского диктатора Ким Йо Чжон заявила о вечной поддержке КНДР России и в очередной раз осудила США.
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