"Сессии денацификации" и "звонок Путину": комиссия ООН рассказала, как россияне пытают пленных

Россияне забирая украинцев в плен заставляли их проходить "сессии по денацификации", состоявшие из жестоких побоев. Кроме того, пленных подвергали поражению током с помощью военного телефона, что российские палачи называли также "звонком Путину".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на доклад Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине.

В документе, который официально будет представлен Совету ООН по правам человека в понедельник, 20 марта, Комиссия сообщила о повсеместном и систематическом применении пыток и жестокого обращения со стороны российских властей по отношению к лицам, которых она содержала на оккупированных территориях Украины и в самой России.

"Особенно жестокие пытки применялись в отношении действующих или бывших военнослужащих украинских вооруженных сил и связанных с ними лиц, в том числе их родственников", - говорится в докладе.

По словам комиссии, жертвами пыток также стали:

местные чиновники;

правоохранители;

работники Запорожской АЭС;

гражданские лица с проукраинскими воззрениями.

"Пытки обычно сочетались с длительными допросами. Жертвам часто связывали руки или надевали наручники, связывали ноги, закрывали глаза капюшоном или завязывали лентой, одевали мешки или что-то из вещей на голову", - добавили в комиссии.

Бывшие украинские военнопленные рассказали членам Комиссии, что российские власти называли их "нацистами", "фашистами" и "террористами", а также заставляли проходить "сессии по денацификации", состоявшие из жестоких побоев.

К тому же жертвы рассказывали об избиении прикладами или дубинками, применении к ним электрошокеров, изнасиловании и длительном пребывании на холоде. А в некоторых случаях "пытки сопровождались казнями".

Комиссия также установила, что на территориях, находившихся под продолжительным контролем России, и в более постоянных местах заключения применялись дополнительные методы пыток.

"Одним из таких методов было поражение электрическим током с помощью военного телефона, известного как "тапик", подключенного к электрическому кабелю с зажимами на ногах, пальцах или половых органах мужчин. Нападающие называли это "звонком Ленину" или "звонком Путину", - говорится в докладе.

Напомним, вчера мы сообщали, что в Энергодаре кафиры обустроили новую застенку.

Также ранее мы писали, что органы прокуратуры открыли 5079 уголовных производств только по фактам пыток и другого бесчеловечного обращения, которые совершили на территории Украины российские захватчики.

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