Голосование в Конгрессе США и удар ВСУ по "Коммуне": новости за выходные

Война России против Украины: последние новости

Новости за 20 апреля:

Новости за 21 апреля:

Помощь от США

В субботу, 20 апреля, Палата представителей США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. На этой неделе вопрос должен быть рассмотрен американским Сенатом, после чего его отправят на подпись президенту США Джо Байдену.

РБК-Украина рассказывало, что предоставление помощи Украине затягивалось несколько месяцев. Подробнее об этом можно узнать - в материале.

Удар по "Коммуне"

В воскресенье, 21 апреля, украинские военные попали по старейшему российскому кораблю "Коммуна" в оккупированном Севастополе.

Детальнее о том, что известно об пораженном российском корабле, - можно узнать в материале РБК-Украина.

В Киеве открылся первый автомобильный музей

Музей ретро-техники "Колеса Истории" стал первым частным автомобильным музеем в столице, доступным для всех. В его экспозиции более 100 автомобилей и мотоциклов, а также множество других образцов технической культуры прошлого.

РБК-Украина подготовило ТОП-5 самых интересных машин, представленных в музее.

Северная Корея повела испытание ракеты, способной нести ядерный заряд

Северная Корея провела испытания боеголовки крылатой ракеты и тестовый запуск новой зенитной ракеты в Западном Корейском море.

Северная Корея провела энергетическое испытание сверхбольшой боеголовки, предназначенной для стратегической крылатой ракеты Хвасал-1 Ра-3, а также испытательный запуск зенитной ракеты нового типа Пхельджи-1-2.

В Хорватии Конституционный суд запретил действующему президенту быть премьером в будущем

В прошлом месяце Конституционный суд сообщил президенту Хорватии Зорану Милановичу, что он должен сначала уйти в отставку, но действующий глава государства проигнорировал предупреждение.

"Конституционный суд установил, что своими высказываниями и поведением президент... поставил себя в такое положение, что он не может быть ни назначенным премьер-министром будущего правительства, ни будущим премьер-министром", - говорится в решении КС страны.

В Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских с авто

В Винницкой области в субботу, 20 апреля, неизвестные расстреляли правоохранителей. В результате один полицейский погиб, еще один был ранен.

Нападавших задержали уже в воскресенье после обеда. Детальнее о нападении на правоохранителей в Винницкой области, - читайте в материале РБК-Украина.

СНБО ввел ограничения по онлайн-казино

Деятельность онлайн-казино в Украине ограничат. Совет национальной безопасности и обороны принял ряд решений по азартным играм.

В Черновицкой области группа гражданских напала на сотрудника ТЦК

В Черновицкой области группа гражданских напала на военнослужащего территориального центра комплектования (ТЦК). Тот, чтобы защититься, открыл огонь.

Латвия откажется от русского языка как второго иностранного в школах

Правительство Латвии готовит решение об ограничениях русского языка в стране. Русский язык не будут изучать в латвийских школах как второй иностранный.