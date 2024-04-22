Голосование в Конгрессе США и удар ВСУ по "Коммуне": новости за выходные

В эти выходные Палата представителей США приняла законопроект о финансировании помощи Украине, а военные вооруженных сил Украины нанесли удар по старейшему кораблю Российской Федерации.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
Новости за 20 апреля:
Слабость украинской ПВО позволяет россиянам быстро продвигаться на фронте;
Россияне атаковали Николаевскую область;
РФ устроила массированный ракетный удар по Одесской области.
Новости за 21 апреля:
Российские войска, вероятно, активизируют ракетные удары в течение ближайших недель;
Генштаб обновил потери РФ в Украине;
В воздушных силах рассказали, какие регионы наиболее незащищены от российских атак;
Пограничники нанесли сокрушительный удар по россиянам.
В субботу, 20 апреля, Палата представителей США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. На этой неделе вопрос должен быть рассмотрен американским Сенатом, после чего его отправят на подпись президенту США Джо Байдену.
РБК-Украина рассказывало, что предоставление помощи Украине затягивалось несколько месяцев. Подробнее об этом можно узнать - в материале.
В воскресенье, 21 апреля, украинские военные попали по старейшему российскому кораблю "Коммуна" в оккупированном Севастополе.
Детальнее о том, что известно об пораженном российском корабле, - можно узнать в материале РБК-Украина.
Музей ретро-техники "Колеса Истории" стал первым частным автомобильным музеем в столице, доступным для всех. В его экспозиции более 100 автомобилей и мотоциклов, а также множество других образцов технической культуры прошлого.
РБК-Украина подготовило ТОП-5 самых интересных машин, представленных в музее.
Северная Корея провела испытания боеголовки крылатой ракеты и тестовый запуск новой зенитной ракеты в Западном Корейском море.
Северная Корея провела энергетическое испытание сверхбольшой боеголовки, предназначенной для стратегической крылатой ракеты Хвасал-1 Ра-3, а также испытательный запуск зенитной ракеты нового типа Пхельджи-1-2.
В прошлом месяце Конституционный суд сообщил президенту Хорватии Зорану Милановичу, что он должен сначала уйти в отставку, но действующий глава государства проигнорировал предупреждение.
"Конституционный суд установил, что своими высказываниями и поведением президент... поставил себя в такое положение, что он не может быть ни назначенным премьер-министром будущего правительства, ни будущим премьер-министром", - говорится в решении КС страны.
В Винницкой области в субботу, 20 апреля, неизвестные расстреляли правоохранителей. В результате один полицейский погиб, еще один был ранен.
Нападавших задержали уже в воскресенье после обеда. Детальнее о нападении на правоохранителей в Винницкой области, - читайте в материале РБК-Украина.
Деятельность онлайн-казино в Украине ограничат. Совет национальной безопасности и обороны принял ряд решений по азартным играм.
В Черновицкой области группа гражданских напала на военнослужащего территориального центра комплектования (ТЦК). Тот, чтобы защититься, открыл огонь.
Правительство Латвии готовит решение об ограничениях русского языка в стране. Русский язык не будут изучать в латвийских школах как второй иностранный.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.