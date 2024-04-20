ВСУ сожгли много бронетехники россиян, враг давит под Часовым Яром и Авдеевкой: карты ISW

На фронте в Украине позиционные бои продолжаются на большинстве направлений. Российские оккупанты продвигаются в районе Авдеевки и давят возле Часова Яра, однако из-за своих механизированных штурмов теряют значительное количество бронетехники.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны ( ISW ).

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

Позиционные бои продолжались 19 апреля на рубеже Сватово - Кременная, но на этом направлении линия фронта не изменилась. Позиционные бои шли также юго-западнее Сватово около Твердохлебово; возле Кременной; к западу от Кременной возле Тернов, Торского, Ямполевки; и к югу от Кременной возле Белогоровки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что подразделения российской 47-й танковой дивизии завершили перегруппировку на Купянском направлении; подразделения 752-го мотострелкового полка ведут бои юго-западнее Сватово возле Надежды; и подразделения 254-го и 283-го мотострелковых полков наступают на Терны с востока и юго-востока.

Операция №2 - Донецкая область

Сообщается, что войска РФ продвинулись северо-восточнее Бахмута 19 апреля, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 19 апреля заявил, что элементы Южной группировки войск РФ пытаются вытеснить силы ВСУ из Белогоровки (южнее Кременной) с целью прорыва в районе Звановки (юго-западнее Северска) и пытаются создать условия для будущих наступательных операций россиян на Северск. Машовец заявил, что военное командование РФ развернуло большую часть 2-го армейского корпуса "ЛНРовцев", включая части его 6-й, 7-й и 123-й мотострелковых бригад при поддержке подразделений 106-й воздушно-десантной (ВДВ) дивизии. 51-й, 119-й и 137-й полки ВДВ - на Северское направление.

По словам украинского обозревателя, части российских 51-го и 119-го полков ВДВ продвинулись к юго-востоку от Раздолевки (южнее Северского), а части 123-й ОМСБр продвинулись на несколько сотен метров к югу от Выемки (юго-восточнее Северского). Также Машовец заявил, что подразделения 7-й ОМСБр не смогли вытеснить ВСУ с позиций к западу от Белогоровки, а подразделения 123-й ОМСБр и 137-го полка ВДВ не смогли продвинуться вблизи Спорного (юго-восточнее Северского) и к югу от с. Федоровка (юго-западнее Северского) соответственно. Кроме того, Машовец отметил, что в направлении Золотаровка-Верхнекаменка подразделения 6-й ОМСБр снизили темпы продвижения.

В Генштабе ВСУ сообщили, что войска РФ безуспешно атаковали северо-восточнее Бахмута вблизи Верхнекаменского, Спорного и Выемки.

Войска РФ недавно продвинулись вблизи Часова Яра во время продолжения боев 19 апреля. Геолокационные кадры, опубликованные 19 апреля, показывают, что оккупанты продвинулись в пределах юго-западной Богдановки (к северо-востоку от Часова Яра).

Бои продолжались севернее Часова Яра около Калиновки; у микрорайонов Новый (восточная часть н.п. Часов Яр) и микрорайон Канал (крайняя восточная часть н.п. Часов Яр); восточнее Часова Яра возле Ивановского; юго-восточнее Часова Яра возле Клещиевки; и к югу от Часова Яра возле Нью-Йорка.

Российский "военкор" утверждал, что половина дачной территории к северу от микрорайона Канала является спорной "серой зоной". Российские источники утверждали, что путинские войска продолжали наносить авиаудары, в том числе с использованием управляемых планирующих бомб, по Часову Яру.

Как рассказал украинский обозреватель Машовец, войска РФ одновременно атакуют в направлении Богдановка-Калиновка, в сторону микрорайона Канала, вдоль трассы Т0504 (Бахмут - Часов Яр) к северо-западу от Ивановского, от Ивановского и между Ивановским и Клещиевкой в сторону канала Северский-Донецк.

Сообщается, что российская Южная группировка войск потеряла значительное количество бронетехники во время последних усиленных механизированных штурмов. По словам Машовца, количество имеющихся танков в составе Южной группировки войск РФ на трех направлениях в Донецкой области за последние недели существенно уменьшилось до менее 650 танков (включая поврежденные, временно выведенные из строя и на ремонте). Машовец заявил, что войска РФ ввели в бой резервы на Северском, Часов-Ярском и Кураховом направлениях в рамках "массированных" механизированных ударов, сокративших количество "относительно боеспособного" БТР в Южной группировке войск до более чем 1850 автомобилей.

Российские захватчики недавно продвинулись западнее Авдеевки на фоне продолжающихся боев в этом районе 19 апреля. Геолокационные кадры, опубликованные 10 апреля, показывают, что войска РФ незначительно продвинулись в пределах южной Семеновки (к западу от Авдеевки).

Российские источники утверждали, что путинские войска якобы также продвинулись северо-западнее Авдеевки в районе Новокалиново, Очеретино и Бердичей; к западу от Авдеевки возле н.п. Тоненькое и юго-западнее Авдеевки возле Нетайлово. Другой российский "военкор" рассказывал, что нет никаких доказательств продвижения РФ вблизи Нетайлово. В отчете говорится, что аналитики ISW не нашли визуального подтверждения этих разных российских заявлений.

Бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовки, Бердичи, Семеновки; к западу от Авдеевки около Уманского; юго-западнее Авдеевки возле Первомайского, Водяного, Нетайлово и Невельского.

Войска РФ недавно продвинулись к юго-западу от города Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев к западу и юго-западу от города Донецка 19 апреля. Геолокационные кадры, опубликованные 18 апреля, показывают, что оккупанты недавно продвинулись к западу от н.п. Солодкое (юго-западнее города Донецка).

Украинские и российские источники заявили, что позиционные боевые действия продолжались к западу от Донецка в районе Георгиевки и Красногоровки и юго-западнее Донецка в районе Победы и Новомихайловки.

19 апреля на участке админграницы Донецкой и Запорожской областей продолжались позиционные боевые действия, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.

Украинские и российские источники сообщали, что позиционные бои продолжались южнее Великой Новоселки в районе Старомайорского и Урожайного. Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы продвинулись вблизи Старомайорского, но в ISW не нашли визуального подтверждения этого утверждения.

"Южная ось"

19 апреля продолжались позиционные бои вблизи Работино и северо-западнее Вербового (восточнее Работино) на западе Запорожской области.

19 апреля продолжались позиционные бои на восточной (левобережной) части Херсонской области, в том числе под Крынками.

Российский "военкор" утверждал, что пехота ВСУ сохраняет примерно уменьшенную роту в районе Крынок, а также удерживает позиции у Антоновского моста (севернее Олешек).

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 19 апреля сообщали о том, что в течение суток зафиксировано 79 боевых столкновений на фронте.

Также отмечалось, что Силы обороны Украины отразили атаки российских оккупантов на левобережье Днепра и возле села Бердичи Донецкой области. А захватчики пытались прорвать оборону ВСУ возле села Торское.

Также напомним, по данным Генштаба на утро 19 апреля, общее количество потерь российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в Украину составляет 457 830 солдат.