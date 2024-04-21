Более 900 окупантов и 41 артсистема. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 21 апреля, составляют 950 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 459 530 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 41 артиллерийскую систему и 4 средства ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 459 530 (+950) человек ликвидировано;
- танков – 7229 (+16) ед.;
- боевых бронированных машин – 13 896 (+23) ед.;
- артиллерийских систем – 11 719 (+41) ед.;
- РСЗО – 1046 ед.;
- средства ПВО – 767 (+4) ед.;
- самолетов – 347 ед.;
- вертолетов – 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9379 (+38) ед.;
- крылатые ракеты – 2115 (+6) ед.;
- корабли/катера - 26 ед;
- подводные лодки – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 15785 (+68) ед;
- специальная техника – 1926 (+8) ед.
Ситуация на фронте
По данным Института изучения войны, украинские силы продвинулись к югу от Кременной Луганской области. В Донецкой области оккупанты незначительно продвинулись близ Часова Яра и установили небольшой тактический плацдарм в окрестностях Очеретино под Авдеевкой.
За прошедшие сутки украинские военные отбили 32 атаки противника на Авдеевском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация ударила по 8 районам сосредоточения личного состава противника.
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