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Более 900 окупантов и 41 артсистема. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Воскресенье 21 апреля 2024 07:51
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Более 900 окупантов и 41 артсистема. Генштаб обновил потери РФ в Украине Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Вадим Ребрина

Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 21 апреля, составляют 950 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 459 530 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 41 артиллерийскую систему и 4 средства ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 459 530 (+950) человек ликвидировано;
  • танков – 7229 (+16) ед.;
  • боевых бронированных машин – 13 896 (+23) ед.;
  • артиллерийских систем – 11 719 (+41) ед.;
  • РСЗО – 1046 ед.;
  • средства ПВО – 767 (+4) ед.;
  • самолетов – 347 ед.;
  • вертолетов – 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9379 (+38) ед.;
  • крылатые ракеты – 2115 (+6) ед.;
  • корабли/катера - 26 ед;
  • подводные лодки – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15785 (+68) ед;
  • специальная техника – 1926 (+8) ед.

Более 900 окупантов и 41 артсистема. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Ситуация на фронте

По данным Института изучения войны, украинские силы продвинулись к югу от Кременной Луганской области. В Донецкой области оккупанты незначительно продвинулись близ Часова Яра и установили небольшой тактический плацдарм в окрестностях Очеретино под Авдеевкой.

За прошедшие сутки украинские военные отбили 32 атаки противника на Авдеевском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация ударила по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

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