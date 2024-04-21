Более 900 окупантов и 41 артсистема. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 21 апреля, составляют 950 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 459 530 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 41 артиллерийскую систему и 4 средства ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.24 ориентировочно составили:

По данным Института изучения войны, украинские силы продвинулись к югу от Кременной Луганской области. В Донецкой области оккупанты незначительно продвинулись близ Часова Яра и установили небольшой тактический плацдарм в окрестностях Очеретино под Авдеевкой.

За прошедшие сутки украинские военные отбили 32 атаки противника на Авдеевском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация ударила по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

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