В Киеве открывается первый автомобильный музей: ТОП-5 самых интересных машин

Музей ретро-техники "Колеса Истории" станет первым частным автомобильным музеем в столице, доступным всем. В его экспозиции более 100 автомобилей и мотоциклов, а также бесчисленное количество других образцов технической культуры прошлого.

Конечно, коллекций винтажной автотехники в Киеве существует немало, но до сих пор это были исключительно частные собрания, доступные для узкого круга избранных. И вот в столице открывается первый общедоступный автомобильный музей с официальным статусом Министерства культуры Украины.

Что известно о музее "Колеса истории"

Администрация отмечает, что все экспонаты "живые" и находятся в состоянии "на ходу". А история почти каждого конкретного экспоната в музейных залах известна организаторам. Чаще она связана либо с выдающимися людьми Украины, либо, наоборот, с рядовыми гражданами, которые жили в этой стране до нас.

Организаторы позаботились о том, чтобы в "Колесах истории" было интересно не только фанатам техники. Соответственно посетителям предлагается открыть для себя разнообразные экспонаты, которые помогут погрузиться в атмосферу прошлых эпох.

ГАЗ-А (1932–1936 г.г.)

Это самый старый объект на первом этаже музея. В свое время такие машины в большом количестве присутствовали на улицах Киева и других украинских городов. Простой, надежный и неприхотливый фаэтон был первым легковым автомобилем Горьковского автозавода. Фактически она является копией автомобиля Ford-A. Лицензия на производство которого вместе с полностью комплектным мощным заводом была куплена советским правительством у Ford Motor Company еще в 1929 году. Машины этой модели в свободную продажу не поступали и в частной собственности почти не встречались. В наши дни известно лишь несколько экземпляров данной модели, присутствующих в Украине – при том что всего было выпущено чуть менее 42 тысячи таких "газиков".

Buick Roadmaster (1936–1937 гг.)

Еще один довоенный, а потому довольно редкий автомобиль. Тем более что и в пору своей молодости эта дорогая (от 1518 долларов!) модель не была особо распространенной, в том числе и на родине. У "Роадмастера" интересный как для нашего времени двигатель, а именно у этого экземпляра – еще и необычная собственная история. Гиды музея расскажут вам, кто сохранил этот Buick до наших дней, как и когда он попал в Украину и почему на нем до сих пор родные американские номерные знаки.

ЛуАЗ-967 ТПК (1965–1989 гг.)

Уникальная армейская машина, о которой мало знали даже во времена ее службы в армии. Она устроена так, что умеет ездить по любому бездорожью, может плавать, летать, десантироваться на парашюте и эвакуировать раненых из-под огня, сама оставаясь при том в укрытии. Важно, что при таких способностях машина оставалась дешевой в производстве, поскольку базировалась на агрегатах одной очень распространенной украинской легковушки. Собственно, и сам ТПК тоже выпускался в Украине. Полная история именно этой машины по понятным причинам неизвестна, но в музее могут рассказать, как произошло, что этот автомобиль является настоящей "капсулой времени", имея на одометре всего несколько десятков километров пробега.

Tatra 613 (1974–1996 гг.)

Очень своеобразная машина чехословацкого производства, считавшаяся уникальной даже тогда, когда выпускалась серийно. Мощная представительская модель с хорошо спрятанным мотором V8, имеющая немало общего как с народными "Запорожцами" и "Жуками", так и с элитными De Tomaso Pantera и Ferrari. Дизайн ее, между прочим, был создан одним известным итальянским ателье. История этого экземпляра в Украине начинается в 1976 году, когда она стала одной из трех новеньких "Татр", поставленных в республику для выполнения особых задач.

Rolls-Royce Silver Shadow (1965–1980 гг.)

А это премиум-класс в британском исполнении. Наверное, прозвучит неожиданно, но данный Rolls-Royce – довольно массовый автомобиль. По крайней мере, так он выглядит на фоне других Роллс-Ройсов со своим тиражом в 25 тыс. экземпляров. Silver Shadow был прописан в гаражах многих мировых знаменитостей, от королей до поп-звезд. А для рядового гражданина музей "Колеса Истории" – редкая возможность познакомиться с этим безусловно совершенным автомобилем. Представленный в экспозиции экземпляр – 1969 года выпуска, и в свое время он прибыл в Украину из Калифорнии.

Если коротко

Знакомиться с уникальными образцами технической культуры прошлого, в частности, с автомобилями и мотоциклами, лучше не через экран смартфона или компьютера, а, как сегодня говорят, в реале. Поэтому подскажем, что музей "Колеса Истории" будет открыт для посетителей еженедельно с пятницы по воскресенье с 10:00 до 17:00. Купить билеты можно на сайте музея или непосредственно на месте. Предусмотрены льготные цены для детей и некоторых категорий граждан.