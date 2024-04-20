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В Киеве открывается первый автомобильный музей: ТОП-5 самых интересных машин

Суббота 20 апреля 2024 08:30
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В Киеве открывается первый автомобильный музей: ТОП-5 самых интересных машин Фото: ТОП-5 самых интересных машин первого автомобильного музея Киева (Широкун Константин, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Музей ретро-техники "Колеса Истории" станет первым частным автомобильным музеем в столице, доступным всем. В его экспозиции более 100 автомобилей и мотоциклов, а также бесчисленное количество других образцов технической культуры прошлого.

Про 5 самых интересных автомобилей из экспозиции музея "Колеса Истории" читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке статьи были использованы материалы музея "Колеса Истории" и компаний-автопроизводителей.

Конечно, коллекций винтажной автотехники в Киеве существует немало, но до сих пор это были исключительно частные собрания, доступные для узкого круга избранных. И вот в столице открывается первый общедоступный автомобильный музей с официальным статусом Министерства культуры Украины.

Что известно о музее "Колеса истории"

Администрация отмечает, что все экспонаты "живые" и находятся в состоянии "на ходу". А история почти каждого конкретного экспоната в музейных залах известна организаторам. Чаще она связана либо с выдающимися людьми Украины, либо, наоборот, с рядовыми гражданами, которые жили в этой стране до нас.

Организаторы позаботились о том, чтобы в "Колесах истории" было интересно не только фанатам техники. Соответственно посетителям предлагается открыть для себя разнообразные экспонаты, которые помогут погрузиться в атмосферу прошлых эпох.

ГАЗ-А (1932–1936 г.г.)

Это самый старый объект на первом этаже музея. В свое время такие машины в большом количестве присутствовали на улицах Киева и других украинских городов. Простой, надежный и неприхотливый фаэтон был первым легковым автомобилем Горьковского автозавода. Фактически она является копией автомобиля Ford-A. Лицензия на производство которого вместе с полностью комплектным мощным заводом была куплена советским правительством у Ford Motor Company еще в 1929 году. Машины этой модели в свободную продажу не поступали и в частной собственности почти не встречались. В наши дни известно лишь несколько экземпляров данной модели, присутствующих в Украине – при том что всего было выпущено чуть менее 42 тысячи таких "газиков".

В Киеве открывается первый автомобильный музей: ТОП-5 самых интересных машин

Buick Roadmaster (1936–1937 гг.)

Еще один довоенный, а потому довольно редкий автомобиль. Тем более что и в пору своей молодости эта дорогая (от 1518 долларов!) модель не была особо распространенной, в том числе и на родине. У "Роадмастера" интересный как для нашего времени двигатель, а именно у этого экземпляра – еще и необычная собственная история. Гиды музея расскажут вам, кто сохранил этот Buick до наших дней, как и когда он попал в Украину и почему на нем до сих пор родные американские номерные знаки.

В Киеве открывается первый автомобильный музей: ТОП-5 самых интересных машин

ЛуАЗ-967 ТПК (1965–1989 гг.)

Уникальная армейская машина, о которой мало знали даже во времена ее службы в армии. Она устроена так, что умеет ездить по любому бездорожью, может плавать, летать, десантироваться на парашюте и эвакуировать раненых из-под огня, сама оставаясь при том в укрытии. Важно, что при таких способностях машина оставалась дешевой в производстве, поскольку базировалась на агрегатах одной очень распространенной украинской легковушки. Собственно, и сам ТПК тоже выпускался в Украине. Полная история именно этой машины по понятным причинам неизвестна, но в музее могут рассказать, как произошло, что этот автомобиль является настоящей "капсулой времени", имея на одометре всего несколько десятков километров пробега.

В Киеве открывается первый автомобильный музей: ТОП-5 самых интересных машин

Tatra 613 (1974–1996 гг.)

Очень своеобразная машина чехословацкого производства, считавшаяся уникальной даже тогда, когда выпускалась серийно. Мощная представительская модель с хорошо спрятанным мотором V8, имеющая немало общего как с народными "Запорожцами" и "Жуками", так и с элитными De Tomaso Pantera и Ferrari. Дизайн ее, между прочим, был создан одним известным итальянским ателье. История этого экземпляра в Украине начинается в 1976 году, когда она стала одной из трех новеньких "Татр", поставленных в республику для выполнения особых задач.

В Киеве открывается первый автомобильный музей: ТОП-5 самых интересных машин

Rolls-Royce Silver Shadow (1965–1980 гг.)

А это премиум-класс в британском исполнении. Наверное, прозвучит неожиданно, но данный Rolls-Royce – довольно массовый автомобиль. По крайней мере, так он выглядит на фоне других Роллс-Ройсов со своим тиражом в 25 тыс. экземпляров. Silver Shadow был прописан в гаражах многих мировых знаменитостей, от королей до поп-звезд. А для рядового гражданина музей "Колеса Истории" – редкая возможность познакомиться с этим безусловно совершенным автомобилем. Представленный в экспозиции экземпляр – 1969 года выпуска, и в свое время он прибыл в Украину из Калифорнии.

В Киеве открывается первый автомобильный музей: ТОП-5 самых интересных машин

Если коротко

Знакомиться с уникальными образцами технической культуры прошлого, в частности, с автомобилями и мотоциклами, лучше не через экран смартфона или компьютера, а, как сегодня говорят, в реале. Поэтому подскажем, что музей "Колеса Истории" будет открыт для посетителей еженедельно с пятницы по воскресенье с 10:00 до 17:00. Купить билеты можно на сайте музея или непосредственно на месте. Предусмотрены льготные цены для детей и некоторых категорий граждан.

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало о пяти малоизвестных украинских машинах, умеющих плавать.

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