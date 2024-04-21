Пограничники нанесли сокрушительный удар по россиянам: пятеро раненых (видео)

Украинские пограничники с дрона атаковали позиции оккупантов на Купянском направлении. Были ранены сразу пять российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

"Пять оккупантов получили существенные ранения в результате слаженной работы аэроразведки и минометных расчетов пограничников бригады "Месть", - говорится в сообщении.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 21 апреля, составляют 950 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 459 530 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 41 артиллерийскую систему и 4 средства ПВО.

Отметим, что за последнюю неделю с 14 по 21 апреля ВСУ ликвидировали почти 6 тысяч российских военных, самолет Ту-22М3, 55 танков, 167 артсистем, 144 дрона. Как сообщалось, в ночь на 19 апреля в Ставропольском крае РФ упал военный самолет Ту-22М3. Он как раз запускал ракеты Х-22 по Украине, две из которых тоже удалось сбить.

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