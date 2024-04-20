В России жалуются на атаку дронов в нескольких областях: произошли взрывы и пожары

Белгородскую, Курскую и Брянскую области РФ атаковали беспилотники. Вблизи города Старый Оскол на месте падения дрона возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что над территорией Белгородской области силами ПВО были уничтожены три беспилотных летательных аппарата.

Российские паблики сообщают, чтобы возле города Старый Оскол раздались взрывы и в небе была видна яркая вспышка.

Очевидцы сняли пожар за городом.

В некоторых районах города частично пропал свет и электроэнергия. Вокруг города расположены российские военные части.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке БПЛА на село Истобное Губкинского городского округа.

"В результате падения без детонации пострадавших нет, повреждена летняя веранда частного жилого домовладения. Оперативные службы работают на месте происшествия", - отметил он.

Также дроны атаковали Брянскую область. Губернатор области Александр Богомаз сообщил, что над Выгоничским районом уничтожены пять дронов. В результате падения сбитого беспилотника возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры.

Также Богомаз сообщил об уничтожении беспилотника самолетного типа над территорией Суземского района Брянской области. Пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, силы ПВО над Курской областью уничтожили четыре беспилотника. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.