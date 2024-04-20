В Черновицкой области группа гражданских напала на сотрудника ТЦК, он открыл огонь

В Черновицкой области группа гражданских напала на военнослужащего территориального центра комплектования (ТЦК). Тот, чтобы защититься, стрелял в землю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черновицкий областной ТЦК .

Как сообщили в ТЦК, инцидент произошел сегодня, 20 апреля, вблизи села Черногузы во время осуществления мер оповещения. По информации ТЦК, группа лиц напала на военнослужащего Вижницкого районного ТЦК, заблокировала его автомобиль и применила к нему силу и угрозы.

"Военнослужащий с целью защиты своей жизни и здоровья, произвел выстрелы в землю, в результате чего никто не пострадал. На место происшествия им были вызваны представители полиции", - сообщили в Черновицком ТЦК.

В областном ТЦК выясняют все причины и обстоятельства инцидента, а также надеются на соответствующее реагирование правоохранительных органов.

"Согласно части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса "Препятствование законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям в особый период" влечет лишение свободы сроком от 5 до 8 лет", - напомнили в ТЦК.