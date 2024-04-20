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Россияне атаковали Николаевскую область: есть жертва, среди раненых подросток

Николаев, Суббота 20 апреля 2024 08:14
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Россияне атаковали Николаевскую область: есть жертва, среди раненых подросток Фото: россияне атаковали Николаевскую область, есть жертва и пострадавшие (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли село Солончаки Николаевской области. Погибла женщина, среди пострадавших - 14-летний парень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"В результате вчерашней атаки в с. Солончаки погибла женщина", - рассказал он.

Кроме того, по данным главы ОВА, ранения получили 14-летний мальчик и пожилой мужчина.

"На данный момент оба раненых находятся в больнице, состояние стабильное. Предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Также был поврежден жилой дом", - добавил Ким.

Обстрелы Николаевской области

Куцурубская, Очаковская общины Николаевской области и сам областной центр - город Николаев - постоянно находятся под обстрелами оккупантов.

Например, в апреле из-за обстрела Николаева погибли четверо людей, еще 5 пострадали, среди них девочка-подросток.

В марте из-за обстрела, вероятно, баллистикой, в Николаеве один человек погиб. Количество пострадавших увеличилось до четырех.

А в феврале российские войска обстреляли Николаевскую область. Под удар РСЗО попало село Лиманы, один человек был ранен.

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Николаевская область
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