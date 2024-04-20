Россияне атаковали Николаевскую область: есть жертва, среди раненых подросток
Российские войска обстреляли село Солончаки Николаевской области. Погибла женщина, среди пострадавших - 14-летний парень.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"В результате вчерашней атаки в с. Солончаки погибла женщина", - рассказал он.
Кроме того, по данным главы ОВА, ранения получили 14-летний мальчик и пожилой мужчина.
"На данный момент оба раненых находятся в больнице, состояние стабильное. Предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Также был поврежден жилой дом", - добавил Ким.
Обстрелы Николаевской области
Куцурубская, Очаковская общины Николаевской области и сам областной центр - город Николаев - постоянно находятся под обстрелами оккупантов.
Например, в апреле из-за обстрела Николаева погибли четверо людей, еще 5 пострадали, среди них девочка-подросток.
В марте из-за обстрела, вероятно, баллистикой, в Николаеве один человек погиб. Количество пострадавших увеличилось до четырех.
А в феврале российские войска обстреляли Николаевскую область. Под удар РСЗО попало село Лиманы, один человек был ранен.
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