ua en ru
Вс, 21 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российские войска, вероятно, активизируют ракетные удары в ближайшие недели,- ISW

Воскресенье 21 апреля 2024 07:45
UA EN RU
Российские войска, вероятно, активизируют ракетные удары в ближайшие недели,- ISW Фото: российские войска, вероятно, активизируют ракетные удары в ближайшие недели (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Российские силы, скорее всего, активизируют текущие наступательные операции, а также ракетные удары и удары беспилотников в ближайшие недели, чтобы воспользоваться слабостью украинского вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По наблюдениям ISW, российские войска продолжали, а в некоторых районах активизировали текущие наступательные операции, вероятно, используя аномально засушливые весенние условия и сохраняющуюся нехватку украинской техники до прибытия обещанной западной помощи в сфере безопасности.

Российские силы также пытались использовать недостатки противовоздушной обороны Украины в попытке разрушить украинскую энергосистему и нанести долгосрочный ущерб украинской инфраструктуре и оборонно-промышленному потенциалу.

После объявления американского пакета помощи российское военное командование, вероятно, активизирует наступательные операции, а также ракетные и беспилотные удары для достижения значимых в оперативном отношении результатов, которых, безусловно, станет труднее достичь против хорошо оснащенных украинских сил.

Российские войска, возможно, все еще смогут добиться значительных успехов в оперативном отношении в ближайшие недели и могут отдать приоритет участкам фронта, где украинская оборона выглядит относительно нестабильной, особенно к западу от Авдеевки, или участкам фронта, где российские войска находятся в пределах досягаемости оперативно значимого объекта, к примеру, возле Часова Яра.

Российские силы могут надеяться, что продолжающиеся и, возможно, интенсифицированные ракетные удары и удары беспилотников смогут разрушить украинскую энергосистему и заставить Украину бороться с гуманитарным кризисом наряду с продолжающимися оборонительными операциями.

Также они могут изменить свою цель и нанести удар по украинской транспортной инфраструктуре для ограничения способности Украины достаточно распределять живую силу и технику на критических участках фронта.

Российские войска, вероятно, также решат воспользоваться слабостью украинской ПВО вдоль фронта и активизировать удары планирующими бомбами в ближайшие недели в надежде нанести обширный ущерб украинским оборонительным позициям, прежде чем для российской авиации станет более рискованно наносить эти удары на фоне улучшенной украинской позиции ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Палата представителей США одобрила помощь Украине: что дальше
Палата представителей США одобрила помощь Украине: что дальше
DAILY
Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил