Российские войска, вероятно, активизируют ракетные удары в ближайшие недели,- ISW

Российские силы, скорее всего, активизируют текущие наступательные операции, а также ракетные удары и удары беспилотников в ближайшие недели, чтобы воспользоваться слабостью украинского вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

По наблюдениям ISW, российские войска продолжали, а в некоторых районах активизировали текущие наступательные операции, вероятно, используя аномально засушливые весенние условия и сохраняющуюся нехватку украинской техники до прибытия обещанной западной помощи в сфере безопасности.

Российские силы также пытались использовать недостатки противовоздушной обороны Украины в попытке разрушить украинскую энергосистему и нанести долгосрочный ущерб украинской инфраструктуре и оборонно-промышленному потенциалу.

После объявления американского пакета помощи российское военное командование, вероятно, активизирует наступательные операции, а также ракетные и беспилотные удары для достижения значимых в оперативном отношении результатов, которых, безусловно, станет труднее достичь против хорошо оснащенных украинских сил.

Российские войска, возможно, все еще смогут добиться значительных успехов в оперативном отношении в ближайшие недели и могут отдать приоритет участкам фронта, где украинская оборона выглядит относительно нестабильной, особенно к западу от Авдеевки, или участкам фронта, где российские войска находятся в пределах досягаемости оперативно значимого объекта, к примеру, возле Часова Яра.

Российские силы могут надеяться, что продолжающиеся и, возможно, интенсифицированные ракетные удары и удары беспилотников смогут разрушить украинскую энергосистему и заставить Украину бороться с гуманитарным кризисом наряду с продолжающимися оборонительными операциями.

Также они могут изменить свою цель и нанести удар по украинской транспортной инфраструктуре для ограничения способности Украины достаточно распределять живую силу и технику на критических участках фронта.