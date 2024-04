В Конгрессе США сегодня будут голосовать за помощь Украине: чего ждать

Палата представителей США после почти полугодовой волокиты сегодня наконец-то проголосует за выделение средств на помощь Украине в рамках пакета законопроектов, инициированных спикером-республиканцем Майком Джонсоном. Каким был путь к голосованию, что будет в законопроектах об Украине и одобрит ли его Конгресс, – в материале журналистов РБК-Украина Милана Лелича и Дмитрия Левицкого ниже.

При подготовке материала использовались текст законопроекта Майка Джонсона, заявление посла Украины в США Оксаны Маркаровой, статьи Politico, The Hill, The New York Times, The Washington Post, Axios.

Содержание

История вопроса

Эпопея с выделением Украине американской помощи длится уже полгода. С самого начала президент Джо Байден внес в Конгресс законопроект, в котором украинский пакет помощи был объединен с помощью Израилю и Тайваню. Также для удовлетворения интересов республиканцев, имеющих большинство в Палате представителей, туда были добавлены нормы, предусматривавшие борьбу с нелегальной миграцией.

Однако, по мнению республиканцев, предложенные нормы не решали проблему с массовым проникновением мигрантов через американо-мексиканскую границу. Тема границы стала камнем преткновения, из-за которого помощь Украине забуксовала на несколько месяцев.

В конце концов, в феврале подконтрольный демократам Сенат проголосовал другой законопроект, где объединялась помощь Украине, Израилю и Тайваню, а тема границы вообще не поднималась.

Республиканцы встретили его враждебно, спикер Палаты представителей Майк Джонсон сразу заявил, что не будет ставить его на голосование.

Серьезным толчком стала атака Ирана на Израиль в ночь с 13 на 14 апреля. Это актуализировало саму идею о том, что США должны помогать своим союзникам.

В конце концов уже вечером 15 апреля спикер Джонсон объявил о внесении пакета законопроектов, отдельно о помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также широкого круга других вопросов, связанных с нацбезопасностью США, от санкций в отношении Ирана до запрета TikTok и конфискации российских активов. Тема укрепления границы с Мексикой была вынесена в отдельный проект.

Ключевой момент – в части помощи по безопасности этот пакет был почти идентичным тому, который еще в феврале принял Сенат. Поэтому оговорки со стороны Белого дома и демократов в Конгрессе были сняты, и они согласились на такой вариант.

Другая важная деталь – финансовая помощь Украине будет выделена не безвозвратно, а в кредит (хотя и с возможностью его полного списания в будущем). На таком подходе настаивал экс-президент США Дональд Трамп, и ее включение в законопроект сняло опасения у многих его сторонников в Конгрессе.

Но не у всех – так, ультрарадикальная трампистка Марджори Тейлор Грин заявила, что будет поднимать вопрос об отставке Джонсона, который "продвигает повестку дня Демократической партии". Впрочем, Джонсона почти наверняка спасут от отставки те же демократы – фактически в обмен на решение спикера в конце концов вынести помощь Украине на рассмотрение Палаты представителей.

Для Украины важнее всего то, что все вопросы по спикерству Джонсона будут решаться уже после того, как Палата представителей проголосует за помощь Украине.

Владимир Зеленский и Майк Джонсон (фото: president.gov.ua)

Что в украинском пакете

Как говорится в "украинском" законопроекте Джонсона, на помощь Украине и связанные с ней расходы предполагается 60,84 миллиарда долларов. Справедливо отметить, что более трети этих средств (23,2 млрд) фактически останутся в США, поскольку будут израсходованы на пополнение американских вооружений и запасов, которые были переданы Украине.

Остальные предусмотренные законопроектом средства распределят следующим образом: 13,8 млрд пойдет на закупку передовых систем вооружений, оборонной продукции и оборонных услуг для Украины, 11,3 млрд потратят на текущие военные операции США в Европе, а еще 26 млн пойдет на продолжение подотчетности и надзора за помощью, предоставляемой Украине.

Это не все средства, которые получит Украина в рамках инициативы Джонсона. Законопроектом также предусмотрена прямая финансовая помощь украинскому бюджету на 7,85 млрд долларов. Но есть нюанс – это будет кредит.

Однако здесь не все так однозначно. Дело в том, что законопроект, предложенный Джонсоном, также предусматривает возможность списания этого кредита по решению президента, но после 5 ноября – тогда в Штатах должны состояться выборы. Поэтому то, кто будет принимать решение о списании, будет напрямую зависеть от результатов голосования американцев.

В случае переизбрания Байдена на второй срок украинцам по поводу списания кредита вряд ли придется волноваться. Другое дело - Трамп, у которого достаточно высокие шансы вернуться в президентское кресло и который неоднократно говорил, что помощь Украине не должна быть "подарком". Но, конечно, все всегда может измениться.

Более того, Джонсон в своем законопроекте предусмотрел запрет украинскому правительству использовать эти средства на выплаты пенсий.

Еще одним интересным моментом в законопроекте является обязательство президента США немедленно передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Но в этом вопросе у Байдена есть "лазейка". Как говорится в тексте документа, президент может отказаться от передачи ATACMS, если передача навредит национальным интересам США.

Об отказе Байден будет вынужден официально уведомить комитеты по обороне Конгресса, комитеты по ассигнованиям и международным отношениям Сената и комитеты по ассигнованиям и международным отношениям Палаты представителей. Часть этих комитетов контролируется республиканцами, а значит, вряд ли они будут держать отказ президента-демократа в тайне. Короче говоря, отказ давать украинцам ATACMS может ударить по рейтингу Байдена.

В другом своем законопроекте – о вопросах нацбезопасности США – Джонсон предусмотрел принятие так называемого закона о REPO, позволяющего президенту США передавать Украине арестованные российские активы.

Как объясняла посол Украины в США Оксана Маркарова, документ предусматривает, что не позднее чем через 90 дней после его принятия президент США должен подать Конгрессу отчет, в котором указать каждое физическое и юридическое лицо, в отношении которого введены санкции ЕС и Британии.

Как ожидается, этот законопроект позволит Украине получить до 8 млрд российских активов, арестованных в США.

Палата представителей сегодня проголосует за помощь Украине (фото: Getty Images)

Есть ли голоса и что дальше

В четверг, 18 апреля, Палата представителей проголосовала за регламент рассмотрения пакета внешней помощи. Решение было принято уверенным большинством: 319 "за" и 94 "против", его поддержали как республиканская, так и демократическая фракции.

Это голосование было своеобразной проверкой реальных настроений среди конгрессменов – и его результаты показали, что голоса за помощь Украине наберутся с большим запасом.

Сегодня Палата представителей начнет работу в 16 часов по киевскому времени. Законопроект о помощи Украине пока стоит третьим в очереди на рассмотрение. Среди всех поданных поправок в сессионный зал будут вынесены только четыре, на обсуждение каждой предполагается 10 минут времени - так что "поправочный спам" не должен затянуть процесс.

Решающие голосования за все законопроекты должны пройти в 20:00-20:30 по киевскому времени.

Однако на голосовании Палаты представителей история с выделением помощи Украине еще не завершится. Окончательно их должен будет еще утвердить Сенат. Однако подавляющее большинство сенаторов поддерживают и помощь Украине, и другие проекты из пакета безопасности.

Сейчас по графику у сенаторов есть перерыв в сессионной работе, однако может быть созвано внеочередное заседание уже в эти выходные. В конце концов, с учетом регламентных норм Сенат примет окончательные решения о выделении помощи в течение нескольких следующих дней. А президент Байден, как ожидается, подпишет законопроекты буквально через пару часов после их одобрения Сенатом.

В Белом доме пообещали, что поставки оружия Украине начнутся немедленно после этого. По информации Politico, речь может идти в частности об артиллерии и средствах ПВО.