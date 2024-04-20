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Северная Корея повела испытания ракеты, способной нести ядерный заряд

КНДР, Суббота 20 апреля 2024 01:28
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Северная Корея повела испытания ракеты, способной нести ядерный заряд Фото: КНДР провела испытания боеголовки и ракеты, способной нести ядерный заряд (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Северная Корея провела испытания боеголовки крылатой ракеты и тестовый запуск новой зенитной ракеты в Западном Корейском море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Северная Корея провела днем в пятницу, 19 апреля, энергетическое испытание сверхбольшой боеголовки, предназначенной для стратегической крылатой ракеты "Хвасал-1 Ра-3", а также испытательный запуск зенитной ракеты нового типа "Пхьольджи-1-2".

Считается, что северокорейская стратегическая крылатая ракета способна нести ядерную боеголовку.

"Оба испытания были частью регулярной деятельности администрации и связанных с ней оборонных научных институтов с целью быстрого развития технологий в различных аспектах, таких как тактико-технические характеристики и эксплуатация систем вооружений нового типа", - сообщило северокорейское агентство KCNA, добавив, что испытания не связаны с региональной ситуацией.

Южная Корея, Япония и Соединенные Штаты, которые часто сообщают о крупных ракетных испытаниях со стороны КНДР, никак не отреагировали на этот полет.

Ракетные испытания Севера

2 апреля КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. Токио выразил протест Пхеньяну и напомнил, что запуск страной баллистических ракет является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Северная Корея, вероятно, хочет получить от России технологии баллистических ракет взамен на передачу своего вооружения.

Впоследствии стало известно, что Пхеньян провел наземные испытания твердотопливного двигателя для нового типа гиперзвуковой ракеты среднего класса. По данным Yonhap, КНДР смогла сформировать график завершения разработки гиперзвуковых ракет благодаря успеху последних наземных испытаний двигателей к новым ракетам.

Также Северная Корея подтвердила свой план запуска нескольких разведывательных спутников до конца этого года после вывода первого спутника-шпиона на орбиту в ноябре 2023 года.

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