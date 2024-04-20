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Запрет для военных и лимиты на игры. СНБО ввел ограничения по онлайн-казино

Киев, Суббота 20 апреля 2024 10:28
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Запрет для военных и лимиты на игры. СНБО ввел ограничения по онлайн-казино Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Деятельность онлайн-казино в Украине ограничат. Совет национальной безопасности и обороны принял ряд решений по азартным играм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №234, опубликованный на сайте ОП.

Глава государства Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в интернете.

СНБО поручил Кабинету министров:

  • разработать порядок ограничения всех форм рекламы азартных игр с использованием символики ВСУ и других военных формирований;
  • запретить регистрировать несколько аккаунтов для одного игрока, а также определить лимит времени в игре в неделю;
  • обязать организатора азартных игр установить лимит для игрока перед началом игры с возможностью изменения такого лимита не чаще одного раза в месяц;
  • внедрить государственную систему онлайн-мониторинга;
  • провести национальную информационно-разъяснительную кампанию по опасности азартных игр, блокирования нелегальных сайтов, где предоставляется доступ к азартным играм.

Главнокомандующий ВСУ и руководители военных формирований во время военного положения должны ввести запрет для военных относительно доступа к онлайн-казино.

СБУ должна в течение двух месяцев провести проверки организаторов азартных игр. Нацбанку в течение двух месяцев необходимо утвердить рекомендации банкам по блокированию платежей граждан кредитными средствами на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх

Министерство цифровой трансформации, согласно указу президента, проведет в месячный срок переговоры с компаниями Apple и Google по поводу запрета размещения приложений с азартными играми без соответствующей лицензии в их магазинах приложений.

Министерство здравоохранения обязали в течение трех месяцев разработать клинический протокол лечения от игровой зависимости.

Проблема онлайн-казино

Следует отметить, что в последнее время в Украине стала резонансной тема онлайн-казино. В частности, в сети вспыхнули скандалы из-за отсутствия ограничений в работе казино.

На сайте Офиса президента появилась петиция по ограничению азартных игр в интернете. В частности, автор петиции призвал ограничить доступ к казино для военных.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тема онлайн-казино в Украине будет вынесена на заседание Совета национальной безопасности и обороны. По его словам, неограниченная деятельность казино вредит интересам общества.

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