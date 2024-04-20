Запрет для военных и лимиты на игры. СНБО ввел ограничения по онлайн-казино

Деятельность онлайн-казино в Украине ограничат. Совет национальной безопасности и обороны принял ряд решений по азартным играм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №234, опубликованный на сайте ОП.

Глава государства Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в интернете. СНБО поручил Кабинету министров: разработать порядок ограничения всех форм рекламы азартных игр с использованием символики ВСУ и других военных формирований;

запретить регистрировать несколько аккаунтов для одного игрока, а также определить лимит времени в игре в неделю;

обязать организатора азартных игр установить лимит для игрока перед началом игры с возможностью изменения такого лимита не чаще одного раза в месяц;

внедрить государственную систему онлайн-мониторинга;

провести национальную информационно-разъяснительную кампанию по опасности азартных игр, блокирования нелегальных сайтов, где предоставляется доступ к азартным играм. Главнокомандующий ВСУ и руководители военных формирований во время военного положения должны ввести запрет для военных относительно доступа к онлайн-казино. СБУ должна в течение двух месяцев провести проверки организаторов азартных игр. Нацбанку в течение двух месяцев необходимо утвердить рекомендации банкам по блокированию платежей граждан кредитными средствами на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх Министерство цифровой трансформации, согласно указу президента, проведет в месячный срок переговоры с компаниями Apple и Google по поводу запрета размещения приложений с азартными играми без соответствующей лицензии в их магазинах приложений. Министерство здравоохранения обязали в течение трех месяцев разработать клинический протокол лечения от игровой зависимости.