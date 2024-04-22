Голосування в Конгресі США та удар ЗСУ по "Коммуні": новини за вихідні

Війна Росії проти України: останні новини

Новини за 20 квітня:

Новини за 21 квітня:

Допомога від США

В суботу, 20 квітня, Палата представників США ухвалила законопроект про фінансування допомоги Україні. Цього тижня питання має розглянути американський Сенат, після чого його відправлять на підпис президенту США Джо Байдену.

РБК-Україна розповідало, що надання допомоги Україні затягувалося кілька місяців. Докладніше про це можна дізнатись - у матеріалі.

Удар по "Коммуні"

В неділю, 21 квітня, українські військові влучили по найстарішому російському кораблю "Коммуна" в окупованому Севастополі.

Детальніше про те, що відомо про уражений російський корабель, - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

У Києві відкрився перший автомобільний музей

Музей ретро-техніки "Колеса Історії" став першим приватним автомобільним музеєм у столиці, який є доступним для всіх. В його експозиції понад 100 автомобілів і мотоциклів, а також незліченна кількість інших зразків технічної культури минулого.

РБК-Україна підготувало ТОП-5 найцікавіших машин, які представлені в музеї.

Північна Корея повела випробування ракети, здатної нести ядерний заряд

Північна Корея провела випробування боєголовки крилатої ракети і тестовий запуск нової зенітної ракети в Західному Корейському морі.

Північна Корея провела енергетичне випробування надвеликої боєголовки, призначеної для стратегічної крилатої ракети "Хвасал-1 Ра-3", а також випробувальний запуск зенітної ракети нового типу "Пхьольджі-1-2".

У Хорватії Конституційний суд заборонив чинному президенту бути прем'єром у майбутньому

Минулого місяця Конституційний суд повідомив президенту Хорватії Зорану Мілановичу, що він повинен спершу піти у відставку, але чинний глава держави проігнорував попередження.

"Конституційний суд встановив, що своїми висловлюваннями та поведінкою президент... поставив себе в таке становище, що він не може бути ні призначеним прем'єр-міністром майбутнього уряду, ні майбутнім прем'єр-міністром", - йдеться в рішенні КС країни.

У Вінницькій області невідомі розстріляли поліцейських з авто

У Вінницькій області у суботу, 20 квітня, невідомі розстріляли правоохоронців. В результаті один поліцейський загинув, ще одного було поранено.

Нападників затримали вже в неділю пообідні. Детальніше про напад на правоохоронців у Вінницькій області, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

РНБО запровадила обмеження щодо онлайн-казино

Діяльність онлайн-казино в Україні обмежать. Рада національної безпеки і оборони ухвалила низку рішень щодо азартних ігор.

У Чернівецькій області група цивільних напала на співробітника ТЦК

У Чернівецькій області група цивільних напала на військовослужбовця територіального центру комплектування (ТЦК). Той, щоб захиститися, відкрив вогонь.

Латвія відмовиться від російської мови як другої іноземної у школах

Уряд Латвії готує рішення щодо обмежень російської мови у країні. Російську мову не будуть вивчати у латвійських школах як другу іноземну.