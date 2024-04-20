Слабость украинской ПВО позволяет россиянам быстро продвигаться на фронте, - ISW
Украинская противовоздушная оборона в прифронтовых районах недостаточно прочна для блокировки работы российской авиации. Это приводит к существенным потерям среди украинских военных и позволяет агрессору быстро захватывать новые территории при поддержке с воздуха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
В отчете ссылаются на видео российских военных блогеров, которые демонстрируют, как российские самолеты Су-25 и Су-34 наносят удары по позициям Сил обороны на малых высотах вблизи города Часов Яр Донецкой области. По словам блогеров, российская авиация с конца марта позволила захватчикам относительно быстро продвинуться в этом районе.
Эксперты ISW отмечают, что способность российских самолетов действовать на расстоянии более 100 километров вглубь воздушного пространства Украины около линии фронта без существенных потерь, свидетельствует о том, что украинская противовоздушная оборона в этом районе, пока что недостаточно прочна для сдерживания или предотвращения работы российских самолетов.
"Украинская способность наносить удары с большого расстояния по российским стратегическим самолетам, которые ведут боевые действия, может временно ограничить операции российской авиации, как это было сделано ранее по тактическим самолетам. Однако эта украинская ударная способность не в состоянии компенсировать критическую нехватку средств противовоздушной обороны на всем театре боевых действий в Украине", - говорится в отчете.
В ISW полагают, что украинским силам все еще приходится использовать материальную часть и определять приоритеты в распределении своих ограниченных средств ПВО на одних участках театра боевых действий, а не на других. Это приводит к существенным затратам, позволяя российской авиации поддерживать более последовательные и быстрые успехи на земле, в частности в районе города Часов Яр.
Усиление сил ПВО Украины
За последние несколько недель Кремль существенно усилил воздушные атаки на города и критическую инфраструктуру страны. Агрессор масштабно атакует объекты баллистическими ракетами, сбивать которые могут только две системы ПВО в мире - американский ЗРК Patriot и французско-итальянский SAMP/T.
Президент Владимир Зеленский заявил, что для полного закрытия неба Украины от российских дронов и ракет, нужны 25 систем Patriot.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина может получить еще шесть систем Patriot от партнеров.
Пентагон уже готовится к военным поставкам в Украину и в ближайшее время Киеву могут передать новые средства ПВО, а также артиллерию.
Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Украине невозможно построить "израильскую" ПВО.
В пятницу, 19 апреля, Воздушные силы ВСУ сбили российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Операция готовилась неделю, борт был поражен из модернизированного советского ЗРК С-200.
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