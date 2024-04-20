В Хорватии Конституционный суд запретил действующему президенту быть премьером в будущем

Президенту Хорватии Зорану Милановичу решением Конституционного суда теперь запрещено становиться премьер-министром страны в будущем. В частности, если его левоцентристской партии удастся набрать большинство после состоявшихся на этой неделе парламентских выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Ранее правящий правоцентристский Хорватский демократический союз (ХДС) получил по результатам гонки больше голосов, но все же недостаточно, чтобы руководить в парламенте самостоятельно. Несмотря на то, что Социал-демократическая партия Милановича заняла второе место, она также пытается создать коалицию в 151-членном парламенте.

Несколько дней назад, спустя всего несколько часов после назначения выборов на 17 апреля, Миланович сделал неожиданное заявление о том, что будет баллотироваться на должность премьера.

В прошлом месяце Конституционный суд предупредил его, что он должен сперва уйти в отставку, но действующий глава государства проигнорировал предупреждение.

"Конституционный суд установил, что своими высказываниями и поведением президент... поставил себя в такое положение, что он не может быть ни назначенным премьер-министром будущего правительства, ни будущим премьер-министром", - говорится в решении КС страны.

В свою очередь Миланович и его партия SDP заявили, что Конституционный суд не имеет права противодействовать воле народа, и что будущий парламент может избрать следующим премьер-министром того, кого захочет.

"Выборы закончились, и будет определять свободу народа, а не судей", - сказал Миланович на пресс-конференции.

Стоит отметить, что Миланович критикует политику ЕС относительно войны России против Украины. Теоретически, если бы он сформировал правительство, это потенциально могло бы открыть пространство для усиления пророссийского влияния в стране, как в Венгрии и Словакии, пишет AP.

Конституционный суд заявил, что Миланович не может сейчас стать премьер-министром, даже если он уйдет в отставку с поста президента, чтобы занять новую должность. Некоторые оппозиционные политики утверждали, что суд контролируется правящими консерваторами.

Добавим, что до конца текущего года в Хорватии должны пройти президентские выборы.