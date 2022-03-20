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Фронт завмер, а армія Білорусі може вторгнутися в Україну: головне на вечір 20 березня

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Україна, Неділя 20 березня 2022 20:45
Фронт завмер, а армія Білорусі може вторгнутися в Україну: головне на вечір 20 березня Фото: білоруські військові (GettyImages)
Автор: Марія Тарариєва

Генштаб фіксує ознаки підготовки вторгнення білоруської армії в Україну, фронт в ході війни зараз практично завмер, окупанти скинули бомбу на школу в Маріуполі, а в Києві на житловий будинок впали уламки ворожого снаряда.

Детальніше про те, що сталося на 25-й день війни Росії проти України - в матеріалі РБК-Україна.

Ознаки підготовки вторгнення в Україну Білорусі

Генштаб України фіксує ознаки підготовки вторгнення білоруської армії в Україну.

"Зафіксовані ознаки підготовки Збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України. Сили оборони нашої держави готові до відсічі", - йдеться в повідомленні.

Фронт завмер

Радник глави ОП Олексій Арестович заявив про те, що зараз і у Росії, і в України бракує сил для перелому ситуації в ході війни. Однак українські військові діють краще.

"Фронт практично завмер. Ведуться тактичні дії, тому що у сторін: нашої і Російської не вистачає сил для реального перелому ситуації на тому, чи іншому напрямку. Сторони ведуть тактичні дії, зосереджують резерви і наносять один одному удари. Але ми наносимо ці удари краще", - заявив він.

Обстріл Харкова

Сьогодні вночі окупанти в черговий раз обстріляли Харків. Під вогонь потрапив Індустріальний район міста. В результаті загинули 5 мирних жителів, серед яких дитина.

Обстріл Маріуполя і евакуація жителів в РФ

Ворожі війська продовжують цинічно бомбити Маріуполь. Окупанти скинули бомби на школу, в якій ховалися близько 400 осіб. За інформацією Маріупольської міськради, будівля зруйнована, а під завалами знаходяться люди. Кількість жертв уточнюється.

Також Маріуполь обстріляли з моря - сьогодні російські війська застосували важке озброєння бойових кораблів.

Крім того, як повідомили в Маріупольській міськраді, окупанти насильно змушують місцевих жителів виїжджати на територію Росії і ОРДЛО. У цих людей забирають українські паспорти.

"На 8:00 є інформація про те, що жителів вулиць Азовстальської та Українського козацтва Лівобережного району Маріуполя незаконно депортують на територію ворога", - йдеться в повідомленні.

Розстріл будинку престарілих

Як повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, 11 березня у Кремінній ворог впритул їх танка розстріляв будинок престарілих. В результаті загинули 56 осіб. Тих 15 осіб, які вижили, російські війська вивезли на окуповану територію.

Уламки снаряда впали на будинок у Києві

У Святошинському районі Києва уламки ворожого снаряда впали на Багатоквартирний будинок. В результаті почалася пожежа, загиблих немає, постраждали п'ятеро людей.

Втрати Росії на 20 березня

Росія вже втратила 14700 чоловік особового складу в ході війни проти України.

Фронт завмер, а армія Білорусі може вторгнутися в Україну: головне на вечір 20 березня

Крім того, українські військові знищили російський бойовий вертоліт Ка-52 (Алігатор) вартістю понад 16 млн доларів.

В Сумах працюють коригувальники вогню

Глава Сумської ОВА повідомив про те, що у місті та передмісті працюють коригувальники вогню.

"Ми розуміємо, що там вже є набиті точки. Там працюють коригувальники. Це можуть бути і росіяни, і українці, які працюють коригувальниками. Ми обов'язково вас знайдемо, ви обов'язково понесете покарання за те зло, яке Ви несете, допомагаючи або працюючи на російську армію", - сказав він.

Чергова спроба вбивства керівництва України

Українська розвідка повідомляє про те, що окупанти знову почали перекидати в Україну терористичні групи для ліквідації вищого керівництва нашої країни. За інформацією ГУР, ключовими мішенями є Володимир Зеленський, голова офісу президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Окупанти можуть спробувати форсувати річку Ірпінь

Російські окупанти найближчим часом можуть спробувати форсувати річку Ірпінь. Їх головним завданням залишається оточити і захопити Київ.

"Ворожі угруповання проводять ротацію і доукомплектацію складу і намагаються налагодити логістику. Окупанти продовжують хаотичний обстріл житлових будинків та інфраструктури поблизу столиці", - зазначає заступник голови КМДА Костянтин Усов.

А голова Київської ОДА Олександр Павлюк заявив, що ворожі війська намагаються знайти місце для форсування.

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