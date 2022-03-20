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Окупанти планують захопити гуманітарну колону на виїзді з Харкова, - Верещук

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Харків, Неділя 20 березня 2022 16:19
Окупанти планують захопити гуманітарну колону на виїзді з Харкова, - Верещук Фото: міністр реінтеграції Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти готують провокацію по маршруту раніше затвердженого гуманітарного коридору з Харкова до Малої Рогані. Ворожі війська хочуть захопити колону та замінувати шлях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук.

"За даними агентурної розвідки, по маршруту погодженого гуманітарного коридору Харків-Мала Рогань на тимчасово непідконтрольній території є ознаки підготовки росіян до захоплення гуманітарної колони з мінуванням шляху", - зазначила Верещук

Нагадаємо, сьогодні в Україні працюють 7 гуманітарних коридорів. Зокрема, з Харкова до Рогані та Нової Рогані повинна виїхати гуманітарна допомога.

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