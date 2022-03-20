Фронт замер, а армия Беларуси может вторгнуться в Украину: главное на вечер 20 марта

Генштаб фиксирует признаки подготовки вторжения беларусской армии в Украину, фронт в ходе войны сейчас практически замер, оккупанты скинули бомбу на школу в Мариуполе, а в Киеве на жилой дом упали обломки вражеского снаряда.

Подробнее о том, что произошло на 25-й день войны России против Украины - в материале РБК-Украина .

Признаки подготовки вторжения в Украину Беларуси

Генштаб Украины фиксирует признаки подготовки вторжения беларуской армии в Украину.

"Зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. Силы обороны нашего государства готовы к отпору", - говорится в сообщении.

Фронт замер

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил о том, что сейчас ни у России, ни у Украины не хватает сил для перелома ситуации в ходе войны. Однако украинские военные действуют лучше.

"Фронт практически замер. Ведутся тактические действия, потому что у сторон: нашей и российской не хватает сил для реального перелома ситуации на том, или ином направлении. Стороны ведут тактические действия, сосредотачивают резервы и наносят друг другу удары. Но мы наносим эти удары лучше", - заявил он.

Обстрел Харькова

Сегодня ночью оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Под огонь попал Индустриальный район города. В результате погибли 5 мирных жителей, среди которых ребенок.

Обстрел Мариуполя и эвакуация жителей в РФ

Вражеские войска продолжают цинично бомбить Мариуполь. Оккупанты сбросили бомбы на школу, в которой прятались около 400 человек. По информации Мариупольского горсовета, здание разрушено, а под завалами находятся люди. Количество жертв уточняется.

Также Мариуполь обстреляли с моря - сегодня российские войска применили тяжелое вооружение боевых кораблей.

Кроме того, как сообщили в Мариупольском горсовете, оккупанты насильно заставляют местных жителей выезжать на территорию России и ОРДЛО. У этих людей забирают украинские паспорта.

"На 8:00 есть информация о том, что жителей улиц Азовстальской и Украинского казачества Левобережного района Мариуполя незаконно депортируют на территорию врага", - говорится в сообщении.

Расстрел дома престарелых

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, 11 марта в Кременной враг в упор их танка расстрелял дом престарелых. В результате погибли 56 человек. Тех 15 человек, которые выжили, российские войска вывезли на оккупарованную территорию.

Обломки снаряда упали на дом в Киеве

В Святошинском районе Киева обломки вражеского снаряда упали на многоквартирный дом. В результате начался пожар, погибших нет, пострадали пять человек.

Потери России на 20 марта

Россия уже потеряла 14700 человек личного состава в ходе войны против Украины.

Кроме того, украинские военные уничтожили российский боевой вертолет Ка-52 (Аллигатор) стоимостью более 16 млн долларов.

В Сумах работают корректировщики огня

Глава Сумской ОВА сообщил о том, что в городе и пригороде работают корректировщики огня.

"Мы понимаем, что там уже есть набитые точки. Там работают корректировщики. Это могут быть и россияне, и украинцы, которые работают корректировщиками. Мы обязательно вас найдем, вы обязательно понесете наказание за то зло, которое вы несете, помогая или работая на российскую армию", - сказал он.

Очередная попытка убийства руководства Украины

Украинская разведка сообщает о том, что оккупанты опять начали перебрасывать в Украину террористические группы для ликвидации высшего руководства нашей страны. По информации ГУР, ключевыми мишенями являются Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль.

Оккупанты могут попытаться форсировать реку Ирпень

Российские оккупанты в ближайшее время могут попытаться форсировать реку Ирпень. Их главной задачей остается окружить и захватить Киев.

"Вражеские группировки проводят ротацию и доукомплектацию склада и пытаются наладить логистику. Оккупанты продолжают хаотичный обстрел жилых домов и инфраструктуры вблизи столицы", - отмечает замглавы КГГА Константин Усов.

А глава Киевской ОГА Александр Павлюк заявил, что вражеские войска пытаются найти место для форсирования.

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