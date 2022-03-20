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Окупанти скинули бомби на школу в Маріуполі: там ховалися близько 400 людей

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Маріуполь, Неділя 20 березня 2022 08:54
Окупанти скинули бомби на школу в Маріуполі: там ховалися близько 400 людей Фото: окупанти скинули бомби на школу в Маріуполі, де ховалися близько 400 людей (t me polkazov)
Автор: Марія Кучерявець

Російсько-окупаційні війська знову атакували місце, де від російських бомб ховалися маріупольці. Вороги скинули бомби на школу в Маріуполі, де перебували близько 400 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Маріупольської міської ради.

"Вчора російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців - жінки, діти та люди похилого віку", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що будівля зруйнована, а під завалами досі перебувають мирні люди. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється

Нагадаємо, 16 березня у Маріуполі російські окупанти скинули авіабомбу на драматичний театр, де перебували сотні дітей та жінок. Згодом стало відомо, що бомбосховище витримало удар.

Раніше ми публікували фоторепортаж, як виглядає Маріупольський драмтеатр, який пережив авіаудар.

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