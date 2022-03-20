У Святошинському районі Києва сталася пожежа через уламки снаряда
У неділю, 20 березня, у Святошинському районі Києва сталася пожежа в багатоквартирному житловому будинку. На будівлю впали уламки російського снаряда.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
О 13.59 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку Святошинського району столиці. На місце події негайно прибули пожежники найближчих пожежно-рятувальних.
Рятувальники встановили, що в результаті попадання уламків снаряда сталося загоряння на балконі 4-го поверху 10-поверхового житлового будинку і 2-х приватних автомобілів.
О 14:24 загоряння було локалізовано, а о 14: 41 - ліквідовано.
Зараз проводиться евакуація мешканців будинку. Вже врятували шестеро людей.
На місці задіяно сім одиниць пожежної техніки та 25 осіб особового складу. На місці також працюють медики.
За даними мера Віталія Кличка, в результаті події загиблих немає. Однак п'ятеро людей постраждали, з яких двох госпіталізували.
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