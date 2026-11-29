Украина готова приостановить огонь по нынешней линии фронта и перейти к мирным переговорам с Россией.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Al Jazeera .

" Мы готовы к таким шагам - оставаться и остановиться там, где мы стоим. Мы говорим о прекращении огня на линии столкновения " , - сказал Зеленский.

По его словам, это очень большой компромисс.

"Мы понимаем, что он (российский диктатор Владимир Путин - ред.) не хочет уходить с нашей земли. Именно поэтому мы говорим: хорошо, остановимся здесь и перейдем к дипломатии", - пояснил президент.

Комментируя роль Соединенных Штатов, Зеленский отметил, что у президента Дональда Трампа есть достаточно полномочий в соответствии с Конституцией США для продления усилий по урегулированию.

"Поэтому я надеюсь, что он продолжит искать способ, как завершить эту войну, но не только из-за ситуации, когда за это должна платить Украина, потому что это неправильно", - подчеркнул глава государства.