У вивезених до Росії жителів Маріуполя забирають українські паспорти, - влада

Російські окупанти насильно вивозять жителів Маріуполя на територію Російської Федерації. При цьому у них забирають українські паспорти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міської ради Маріуполя.

Повідомляється, що окупаційні війська насильно змушують жителів Маріуполя виїжджати в Росію або на тимчасово окуповану територію ОРДЛО.

"На 8:00 є інформація про те, що жителів вулиць Азовстальської та Українського козацтва Лівобережного району Маріуполя незаконно депортують на територію ворога", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що у людей, яких насильно вивозять на територію Росії, забирають український паспорт і видають "папірець", який не має ніякої юридичної ваги і не визнається в усьому світі.