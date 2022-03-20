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У вивезених до Росії жителів Маріуполя забирають українські паспорти, - влада

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Маріуполь, Неділя 20 березня 2022 09:24
У вивезених до Росії жителів Маріуполя забирають українські паспорти, - влада Фото: російські окупанти вивозять маріупольців до РФ (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Російські окупанти насильно вивозять жителів Маріуполя на територію Російської Федерації. При цьому у них забирають українські паспорти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міської ради Маріуполя.

Повідомляється, що окупаційні війська насильно змушують жителів Маріуполя виїжджати в Росію або на тимчасово окуповану територію ОРДЛО.

"На 8:00 є інформація про те, що жителів вулиць Азовстальської та Українського козацтва Лівобережного району Маріуполя незаконно депортують на територію ворога", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що у людей, яких насильно вивозять на територію Росії, забирають український паспорт і видають "папірець", який не має ніякої юридичної ваги і не визнається в усьому світі.

Нагадаємо, раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що окупанти тільки за останній тиждень на російську територію вивезли кілька тисяч маріупольців.

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