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В Сумській ОДА звернулися до коригувальників ворожого вогню: ми вас знайдемо і покараємо

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Сумська область , Неділя 20 березня 2022 11:04
В Сумській ОДА звернулися до коригувальників ворожого вогню: ми вас знайдемо і покараємо Фото: голова Сумської ОДА Дмитро Живицький (sts.sumy)
Автор: Марія Кучерявець

Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли передмістя Сум, але не без допомоги коригувальників. Винуватців обов'язково буде знайдено та покарано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОДА Дмитра Живицького.

За його словами, з південної частини продовжуються постійні артилерійські обстріли передмість і міста Суми.

"Ми розуміємо, що там вже є набиті точки. Там працюють коригувальники. Це можуть бути і росіяни, і українці, які працюють коригувальниками. Ми обов’язково вас знайдемо, ви обов’язково понесете покарання за те зло, яке ви несете, допомагаючи чи працюючи на російську армію", - сказав Живицький.

Нагадаємо, вчора російські окупанти відкрили вогонь по автівці цивільних, які їхали з села Бездрик до Сум. Внаслідок обстрілу загинула 20-річна дівчина, а 21-річний хлопець потрапив у лікарню.

Також стало відомо про вибухи, які сталися біля мікрорайону Хіммістечко у Сумах.

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