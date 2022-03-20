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На ЧАЕС вдалося провести часткову ротацію: персонал працював близько 600 годин

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Чорнобиль, Неділя 20 березня 2022 18:25
На ЧАЕС вдалося провести часткову ротацію: персонал працював близько 600 годин Фото: на ЧАЕС вдалося провести часткову ротацію (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 20 березня на Чорнобильській АЕС вдалося провести часткову ротацію персоналу та евакуацію людей. Працівники перебували на робочих місцях протягом 600 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС".

"20 березня наприкінці дня було проведено часткову ротацію персоналу Чорнобильської АЕС та евакуацію осіб, які знаходилися на території окупованої станції", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-центру, за цей день вдалося вивезти 64 особи:

  • 50 осіб змінного персоналу ЧАЕС,
  • 9 службовців Національної гвардії України (8 жінок та 1 онкохворий),
  • 1 службовиця Держаної служби надзвичайних ситуацій,
  • 4 "сталкери".

Вказано, що на заміну евакуйованого персоналу ЧАЕС відправилося 46 добровольців-працівників станції для виконання службових обовʼязків та для забезпечення функціонування підприємства.

Там нагадали, що персонал, перебував на робочих місцях близько 600 годин, героїчно виконуючи свої професійні обовʼязки та підтримуючи належний рівень безпеки.

"Деталі ротації будуть надані згодом", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого російські військові захопили Чорнобильську атомну електростанцію.

Після чого повідомлялося, що змінити персонал на ЧАЕС неможливо через відсутність безпечного коридору.

Зазначимо, вчора секретар РНБО Олексій Данілов закликав МАГАТЕ прислати свої представників, аби переконатися у тому, що на станціях усе відбувається в межах норм й нормативів.

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ЧАЕС Війна Росії проти України
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