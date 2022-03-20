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РФ обстріляла Маріуполь важким озброєнням з бойових кораблів

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Маріуполь, Неділя 20 березня 2022 12:14
РФ обстріляла Маріуполь важким озброєнням з бойових кораблів Фото: окупанти обстріляли Маріуполь з кораблів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В неділю, 20 березня, російські війська обстріляли Маріуполь Донецької області з моря. Окупанти застосували важке озброєння бойових кораблів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на окремий загін спеціального призначення "Азов".

"Щойно місто Маріуполь було обстріляно 4 кораблями військово-морського флоту Росії. Ворог продовжує цинічно руйнувати українське місто, використовуючи весь доступний йому арсенал. Після авіації, артилерії, різних систем та танків російські окупанти нищать місто важким озброєнням бойових кораблів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні триває евакуація з Маріуполя до Запоріжжя. Люди можуть покидати місто на власному транспорті.

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