ru ua
Пн, 21 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Фронт завмер. У російської сторони не вистачає сил для переламу ситуації, - Арестович

Новость на русском →
Неділя 20 березня 2022 14:37
Фронт завмер. У російської сторони не вистачає сил для переламу ситуації, - Арестович Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Фронт завмер. Наразі ведуться тактичні дії, оскільки у жодної зі сторін не вистачає сил для перелому ситуації, однак українські військові діють ліпше за окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.

"Фронт практично завмер. Ведуться тактичні дії, тому що у сторін: нашої і російської не вистачає сил для реального переламу ситуації на тому, чи іншому напрямку. Сторони ведуть тактичні дії, зосереджують резерви і наносять один одному удари. Але ми наносимо ці удари краще", - заявив Арестович.

Війна Росії проти України триває двадцять п'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні