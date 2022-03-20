Фронт завмер. У російської сторони не вистачає сил для переламу ситуації, - Арестович

Фронт завмер. Наразі ведуться тактичні дії, оскільки у жодної зі сторін не вистачає сил для перелому ситуації, однак українські військові діють ліпше за окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.

"Фронт практично завмер. Ведуться тактичні дії, тому що у сторін: нашої і російської не вистачає сил для реального переламу ситуації на тому, чи іншому напрямку. Сторони ведуть тактичні дії, зосереджують резерви і наносять один одному удари. Але ми наносимо ці удари краще", - заявив Арестович.