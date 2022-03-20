Російські окупанти викрали заступника мера Енергодару

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Енергодару Дмитра Орлова .

"Шановні енергодарці! Окупанти, які не домоглися від міської влади жодної співпраці, пішли на відверті злочинні дії. Викрадено першого заступника міського голови Івана Самойдюка! В якому він перебуває стані, нам не відомо! На зв’язок не виходить зі вчорашнього дня. А сьогодні ми отримали підтверджену інформацію про те, що його цинічно викрадено", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за словами мера, окупанти розшукують місцевих мешканців, які можуть становити для них загрозу. Депутатів, активістів та волонтерів просять зберігати спокій та не розповідати незнайомим людям про своє місце знаходження.

Міський голова закликав енергодарців виходити на мітинг до будівлі міської ради о 14:00, щоб виступити проти російської окупації