Українські військові знищили новітній російський вертоліт Ка-52 вартістю 16 млн доларів
Збройні Сили України знищили російський бойовий вертоліт Ка - 52 (Алігатор). Його вартість становить понад 16 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 128 окрему гірсько-штурмову Закарпатську бригаду-Закарпатський легіон.
Боєць зенітно-ракетного підрозділу Закарпатської бригади зробив постріл з ПЗРК по вертольоту, який знаходився в декількох кілометрах. Ракета потрапила у вертоліт, після чого той впав на землю. Екіпаж вертольота загинув.
"Алігатор" за військовою номенклатурою вважається командирською машиною авіації РФ.
"Це новітня одиниця російської бойової авіації, що випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю", - йдеться в повідомленні.
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