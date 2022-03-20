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Українські військові знищили новітній російський вертоліт Ка-52 вартістю 16 млн доларів

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Київ, Неділя 20 березня 2022 09:23
Українські військові знищили новітній російський вертоліт Ка-52 вартістю 16 млн доларів Фото: українські військові знищили новітній російський вертоліт Ка - 52 (facebook.com/128brigade)
Автор: Валерія Поліщук

Збройні Сили України знищили російський бойовий вертоліт Ка - 52 (Алігатор). Його вартість становить понад 16 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 128 окрему гірсько-штурмову Закарпатську бригаду-Закарпатський легіон.

Боєць зенітно-ракетного підрозділу Закарпатської бригади зробив постріл з ПЗРК по вертольоту, який знаходився в декількох кілометрах. Ракета потрапила у вертоліт, після чого той впав на землю. Екіпаж вертольота загинув.

"Алігатор" за військовою номенклатурою вважається командирською машиною авіації РФ.

"Це новітня одиниця російської бойової авіації, що випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю", - йдеться в повідомленні.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 25-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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