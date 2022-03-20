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Генштаб ЗСУ фіксує ознаки підготовки вторгнення армії Білорусі

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Київ, Неділя 20 березня 2022 12:57
Генштаб ЗСУ фіксує ознаки підготовки вторгнення армії Білорусі Фото: білоруську армію можуть задіяти у війні проти України (twitter com armscontrol_rus)
Автор: Олександр Мороз

На сьогодні фіксуються ознаки підготовки вторгнення армії Білорусі на територію України. Вона може взяти участь у російській агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штату ЗСУ.

"Зафіксовано ознаки підготовки Збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України. Сили оборони нашої держави готові до відсічі", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі також зазначають, що залучення білоруських військ до збройної агресії Росії проти України, всупереч волі військових і білоруського народу, "стане фатальною помилкою Олександра Лукашенка".

Нагадаємо, раніше лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявляв, що нібито не підтримує військові дії Росії проти України.

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Білорусь Війна Росії проти України
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