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Російські війська найближчим часом можуть спробувати форсувати річку Ірпінь

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Ірпінь, Неділя 20 березня 2022 14:28
Російські війська найближчим часом можуть спробувати форсувати річку Ірпінь Фото: російські війська найближчим часом можуть спробувати форсувати річку Ірпінь (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Російсько-окупаційні війська можуть спробувати форсувати річку Ірпінь. Це може статися найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови КМДА Костянтина Усова в Telegram.

"Найближчим часом ворог може спробувати форсувати річку Ірпінь. Раніше окупанти зруйнували дамбу, яка знаходилась на місці її впадання у Дніпро", - написав він.

У Київській ОДА зазначають, що основним завданням ворога залишається оточення/захоплення міста Київ з північного та північно-західного напрямків.

"Ворожі угруповання проводять ротацію та доукомплектацію складу і намагаються налагодити логістику. Активно ведеться повітряна розвідка позицій наших військ. Окупанти продовжують хаотичний обстріл житлових будинків та інфраструктури поблизу столиці", - зазначає Усов.

При цьому він підкреслив, що сили оборони українських захисників в підвищеній боєготовності, наразі зміцнюються блокпости, зводяться фортифікаційні оборонні споруди.

Нагадаємо, станом на сьогодні в Гостомелі та Ірпені точаться бої, при цьому контрольований Макарів піддається обстрілу ворога. Під Бучею ворог окопався.

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