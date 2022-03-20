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Окупанти намагаються знайти місце для форсування річки Ірпінь, але безуспішно, - Павлюк

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Київська область, Неділя 20 березня 2022 15:37
Окупанти намагаються знайти місце для форсування річки Ірпінь, але безуспішно, - Павлюк Окупанти хочуть знайти місце для форсування річки Ірпінь (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти вже 25-й день руйнують українські міста та вбивають мирних людей. Також ворог намагається знайти місце для форсування річки Ірпінь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Олександра Павлюка під час телемарафону.

За його словами, окупанти намагаються перейти до оборони та хочуть знайти місце для форсування річки Ірпінь.

"Противник намагається перейти до оборони. Намагається знайти місце для форсування річки Ірпінь, щоб продовжити наступ. Поки що безуспішно", - сказав Павлюк.

Раніше ми повідомляли, що у Київській області тимчасово окуповане село опинилося під загрозою затоплення.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 24-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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