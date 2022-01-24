Евакуація, військова допомога та санкції. Як світ реагує на загрозу вторгнення РФ до України

Європейський союз в черговий раз пригрозив Росії жорсткими санкціями, якщо вона зважиться на вторгнення до України. США і Великобританія почали евакуацію співробітників посольств, ряд європейських країн готується до цього в разі загострення ситуації.

РБК-Україна стежить за тим, як світ реагує на загрозу російського вторгнення.

США

Держдепартамент США дозволив частині співробітників американського посольства залишити Україну з сім'ями. При цьому посольство в Києві залишиться відкритим, а дане оголошення не є евакуацією. Обов'язковий від'їзд стосується лише членів сімей дипломатів.

Також стало відомо, що тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін залишається в Україні. Американським громадянам, які знаходяться в країні, рекомендується виїхати.

А на вихідних друга партія летального озброєння від США прибула до України.

Великобританія

Великобританія почала евакуювати співробітників свого посольства в Києві через загрозу загострення ситуації. Як повідомляється, евакуюють тільки "деяких співробітників". При цьому посольство залишається відкритим і продовжує працювати.

Минулого тижня Лондон направив до України 30 бійців спецзагону та 2000 одиниць протитанкової зброї.

Німеччина

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердила однозначну позицію щодо України, яка полягає виключно в політичній та економічній підтримці. За її словами, Берлін солідарний з Києвом, але при виборі заходів реагування на вторгнення Росії НАТО буде виходити з того, що Україна не є його членом. Таким чином, Бербок дала зрозуміти, що Києву не слід розраховувати на те, що Захід захищатиме його.

До цього стало відомо, що Німеччина заблокувала постачання німецького озброєння з Естонії для України. Йдеться про гаубиці Д-30, які стріляють 122 мм снарядами приблизно на 20 км.

Австрія

Як заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг, Відень вже розробив плани щодо евакуації свого посольства з України через загрозу вторгнення Росії. Але остаточне рішення ще не прийнято і залежить від того, як буде розвиватися ситуація.

Польща

Польща та Україна ведуть переговори про постачання зброї. Водночас у Варшаві наголошують, що питання про підтримку України польськими військами не стоїть.

"Ми надаємо допомогу в політичному вимірі - двосторонню, в рамках НАТО і ЄС. Поки українці не очікують додаткової появи солдатів з інших країн, переговори на тему постачання зброї тривають", - заявив глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох.

Швеція

Незважаючи на загрозу російського вторгнення, глава МЗС Швеції Анн Лінде попередила, що Стокгольм не постачатиме зброю до України.

"У нас дуже суворі правила щодо експорту зброї, тому для нас це неактуально. Але ми підтримуємо Україну у багатьох відношеннях, насамперед через дуже високий рівень допомоги в галузі реформ, які ми вважаємо одними з найважливіших", - заявила вона.

Естонія

Як заявив посол Естонії в Україні Каймо Кууска, Таллінн в найближчі тижні відправить американські протитанкові ракетні комплекси Javelin.

"Це нормальна процедура - ми мали запитати дозвіл і отримали його. США зробили все дуже швидко, без зайвої бюрократії. У нас є ракети Javelin, які готові до відправки до України", - сказав посол.

НАТО

НАТО через загрозу вторгнення Росії до України посилює присутність у країнах Східної Європи перекиданням військових кораблів і винищувачів. Найближчим часом має посилитися флот НАТО в Балтійському морі, а також повітряні сили в Литві, Болгарії та Румунії.

Євросоюз

Європейський союз погрожує Росії "небаченими раніше" економічними санкціями у разі вторгнення до України. За словами глави МЗС Данії Еппе Кофода, немає ніяких сумнівів, що реакція буде жорсткою, а санкції більш суворими, ніж у 2014 році.

"Росія має знати, президент Володимир Путін має знати, що ціна використання провокацій і військової сили для зміни кордонів в Європі буде дуже і дуже висока", - додав він.

Крім того, стало відомо, що дипломатів Євросоюзу не евакуюватимуть з України.

Данія

У МЗС Данії зазначили, що не мають наміру відразу наслідувати приклад США і співробітників свого посольства в Києві. У той же час, Копенгаген стежить за ситуацією і готує план дій, якщо ситуація буде загрозливою.

Латвія

Як заявив глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевічс, латвійська сторона має необхідні плани евакуації посольства, і ці процедури можуть бути розпочаті за необхідності. Громадянам країни рекомендують утриматися від поїздок до України, особливо до Донецької та Луганської областей.

Посольство Латвії продовжує працювати в штатному режимі, про евакуацію дипломатів або членів їх сімей не повідомлялося.

Чехія

За інформацією МЗС Чехії, в міністерстві створена робоча група, яка щодня збирається для обговорення всіх можливих сценаріїв розвитку ситуації навколо України. При цьому Прага "вірить в краще, але готується і до гіршого розвитку ситуації".

Як заявила прес-секретар МЗС Чехії Ленка До, можливість евакуації співробітників посольства в Києві існує в разі серйозного погіршення ситуації в сфері безпеки.