Квін лишається в Україні. У Держдепі пояснили евакуацію сімей дипломатів із Києва

Державний департамент США наказав членам сімей дипломатичного персоналу виїхати з України у зв'язку зі зростанням загрози нового вторгнення з боку Росії. При цьому посольство США продовжить роботу в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держдепу США.

Причина евакуації сімей дипломатів

"Чому ми ухвалили це рішення саме зараз? Чи віримо ми, що російське вторгнення неминуче? Як сказав президент Байден, військові дії Росії можуть розпочатися будь-якої миті", - пояснили у відомстві.

У Держдепі наголошують, що відповідне рішення було ухвалено через напруження військової ескалації з боку РФ.

"Це Росія зосередила понад 100 000 військовослужбовців на кордонах України. Це Росія проводить дезінформаційні операції та розпалює безладдя. Щодо намірів президента Путіна, ми не знаємо, чи вирішив він уже вторгнутися, але він нарощує військовий потенціал уздовж кордонів України, щоб мати такий варіант у будь-який час", - зазначають у відомстві.

Посольство США в Україні продовжить роботу

У Держдепі пояснюють евакуацію сімей дипломатів запобіжними заходами, які необхідно вжити задля безпеки громадян США та державного персоналу, і вони нібито жодним чином не підривають їх підтримку Україні.

"Прихильність Сполучених Штатів до суверенітету та територіальної цілісності України непохитна. Посольство США у Києві продовжує працювати, а тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін залишається в Україні", - наголошують у відомстві.

Громадянам США рекомендують покинути Україну

Разом з тим у Держдепі закликали своїх громадян планувати найближчим часом виїзд з України, адже у випадку вторгнення РФ їх евакуація може значно ускладнитися.

"Російські військові дії в будь-якій точці України серйозно вплинуть на здатність посольства США надавати консульські послуги, включаючи допомогу громадянам США у від'їзді з України", - пояснюють у відомстві.

Там закликали громадян США заповнити онлайн анкету, для того, аби їх евакуація у випадку військової ескалації стала зручнішою.

"У оновленні Travel Advisory всім громадянам США, які перебувають в Україні, пропонується заповнити онлайн-форму, щоб ми могли краще спілкуватися з ними. Особливо це важливо, якщо вони планують залишитися в Україні. Ця форма доступна на сайті travel.state.gov та на сайті посольства США в Києві", - додають у повідомленні.