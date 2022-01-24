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Франція рекомендує відкласти поїздки в Україну

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Париж, Понеділок 24 січня 2022 15:17
Франція рекомендує відкласти поїздки в Україну Фото: Посольство Франції в Україні (wikipedia)
Автор: Анастасія Рокитна, Мілан Лєліч

МЗС Франції рекомендує не виїжджати в прикордонні райони на півночі та сході України. А також відкласти термінові поїздки в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МЗС Франції.

"У контексті напруженості, створеної зосередженням російських військ на кордонах України, рекомендується проявити підвищену пильність та офіційно не рекомендуємо виїжджати в прикордонні райони на півночі та сході країни. Наскільки це можливо, доцільно відкласти непотрібні або термінові поїздки в Україну", - йдеться у повідомленні.

Крім того, РБК-Україна у посольстві Франції повідомили, що дипломатичне відомство готове адаптувати позицію щодо репатріації дипломатів відповідно до розвитку безпекової ситуації в Україні

"В оновлених порадах для мандрівників ми вже висловили занепокоєння щодо посилення російської військової присутності на кордонах з Україною та рекомендації щодо підвищеної пильності, адресовані нашим співвітчизникам в Україні або охочим туди поїхати", - повідомили в посольстві.

Нагадаємо, Австралія евакуює сім'ї дипломатів із Києва та закликає своїх громадян покинути Україну.

Раніше повідомлялося, що США і Великобританія розпочали евакуацію співробітників своїх посольств в Україні та їх сімей.

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