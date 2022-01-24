Швеція не постачатиме зброю до України. І не подаватиме заявку на вступ до НАТО
Швеція через суворі правила щодо експорту зброї не має наміру постачати її до України на тлі загрози вторгнення Росії. А також не планує подавати заявку на вступ до НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шведське видання Goteborgs-Posten.
Як заявила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде перед зустріччю міністрів ЄС у Брюсселі, зі шведської сторони поставка зброї до України не планується.
"У нас дуже суворі правила щодо експорту зброї, тому для нас це неактуально. Але ми підтримуємо Україну у багатьох відношеннях, насамперед через дуже високий рівень допомоги в галузі реформ, які ми вважаємо одними з найважливіших", - заявила Лінде.
Крім того, за її словами Швеція поки не планує подавати заявку на членство в НАТО.
"В даний час ми дійсно не збираємося подавати заявку на членство в НАТО. Такого питання на порядку денному зараз немає", - підкреслила Лінде і додала, що Швеція і Фінляндія є близькими партнерами НАТО.
Нагадаємо, напередодні друга партія летального озброєння від США прибула до України.
Також стало відомо, що Естонія передасть Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin в найближчі тижні.