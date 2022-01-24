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Чи готує ЄС евакуацію дипломатів з України: офіційна відповідь

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Брюссель, Понеділок 24 січня 2022 09:59
Чи готує ЄС евакуацію дипломатів з України: офіційна відповідь Фото: керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Європейський Союз не бачить причин для евакуації родин своїх дипломатів з України. Наразі тривають переговори з РФ.

Про це заявив керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на портал ЄС.

ЄС 24 січня заслухає держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо ситуації навколо України. Боррель наголосив, що Євросоюз поки не бачить причин для евакуації родин своїх дипломатів, а тому чекає пояснень від США з приводу їхнього рішення.

"Ми не збираємося робити те саме, що і США (евакуйовувати дипломатів, - ред.), оскільки ми не бачимо для цього якихось конкретних причин", - заявив Боррель.

Нагадаємо, Держдепартамент доручив розпочати сьогодні евакуацію родичів співробітників посольства США в Україні.

Зазначимо, у Держдепі пояснили евакуацію сімей дипломатів із Києва. Це називають запобіжними заходами, які необхідно прийняти для безпеки громадян США та державного персоналу.

Посольство США у Києві продовжує працювати, а тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін залишається в Україні.

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