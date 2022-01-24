Японія закликала своїх громадян покинути Україну

Міністерство закордонних справ Японії закликало своїх громадян покинути Україну і скасувати заплановані поїздки. Зокрема, через загрозу вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK .

Уряд Японії підвищив рівень "інформації про небезпеку" по всій Україні до третього рівня. Таким чином, з 24 січня громадянам Японії рекомендують не здійснювати поїздки в Україну.