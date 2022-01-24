Японія закликала своїх громадян покинути Україну
Міністерство закордонних справ Японії закликало своїх громадян покинути Україну і скасувати заплановані поїздки. Зокрема, через загрозу вторгнення Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.
Уряд Японії підвищив рівень "інформації про небезпеку" по всій Україні до третього рівня. Таким чином, з 24 січня громадянам Японії рекомендують не здійснювати поїздки в Україну.
"Незалежно від мети, ми закликаємо вас скасувати заплановану поїздку і настійно закликаємо всіх японців, що знаходяться в Україні, покинути країну, поки комерційні літаки знаходяться в експлуатації", - йдеться в повідомленні.
За даними МЗС Японії, станом на грудень 2021 року в Україні проживають близько 250 японців.
Нагадавши, США дозволили виїхати з України частині дипломатів. При цьому американська влада рекомендувала громадянам США покинути країну.
Крім того, Британія почала евакуювати співробітників свого посольства в Києві через загрозу загострення ситуації.
Додамо, що Австрія розробила плани щодо евакуації свого посольства з України через загрозу вторгнення Росії.