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Японія закликала своїх громадян покинути Україну

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Понеділок 24 січня 2022 14:53
Японія закликала своїх громадян покинути Україну Фото: Японія закликала своїх громадян покинути Україну (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Японії закликало своїх громадян покинути Україну і скасувати заплановані поїздки. Зокрема, через загрозу вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Уряд Японії підвищив рівень "інформації про небезпеку" по всій Україні до третього рівня. Таким чином, з 24 січня громадянам Японії рекомендують не здійснювати поїздки в Україну.

"Незалежно від мети, ми закликаємо вас скасувати заплановану поїздку і настійно закликаємо всіх японців, що знаходяться в Україні, покинути країну, поки комерційні літаки знаходяться в експлуатації", - йдеться в повідомленні.

За даними МЗС Японії, станом на грудень 2021 року в Україні проживають близько 250 японців.

Нагадавши, США дозволили виїхати з України частині дипломатів. При цьому американська влада рекомендувала громадянам США покинути країну.

Крім того, Британія почала евакуювати співробітників свого посольства в Києві через загрозу загострення ситуації.

Додамо, що Австрія розробила плани щодо евакуації свого посольства з України через загрозу вторгнення Росії.

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