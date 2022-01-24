ru ua
Пн, 24 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Британія евакуйовує частину дипломатів з України

Новость на русском →
Київ, Понеділок 24 січня 2022 10:13
Британія евакуйовує частину дипломатів з України Фото: Британія евакуйовує дипломатів із України (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Британія почала евакуйовувати частину співробітників посольства в Києві. Причиною названа загроза загострення ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт британського уряду.

Як повідомляється, евакуйовують лише "деяких співробітників" посольства.

"Деякі співробітники посольства евакуйовуются з Києва у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії. Посольство Великобританії залишається відкритим і продовжуватиме виконувати роботу", - йдеться у повідомленні.

Евакуація дипломатів з України

Позиція ЄС: Європейський Союз не бачить причин для евакуації родин своїх дипломатів з України і чекає пояснення від США, чому вони вирішили прийняти таке рішення.

Позиція США: Державний департамент США розпорядився розпочати евакуацію сімей американських дипломатів із України 24 січня. Це називають запобіжними заходами, які необхідно прийняти для безпеки громадян США та державного персоналу. Але посольство продовжує роботу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Великобританія
NEWS
В Україні за добу заразились коронавірусом майже 13 тисяч людей
В Україні за добу заразились коронавірусом майже 13 тисяч людей
DAILY
Новий підйом. До чого призведе спалах "Омікрону" в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Новий підйом. До чого призведе спалах "Омікрону" в Україні