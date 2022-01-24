Британія евакуйовує частину дипломатів з України

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт британського уряду.

Як повідомляється, евакуйовують лише "деяких співробітників" посольства.

"Деякі співробітники посольства евакуйовуются з Києва у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії. Посольство Великобританії залишається відкритим і продовжуватиме виконувати роботу", - йдеться у повідомленні.

Евакуація дипломатів з України

Позиція ЄС: Європейський Союз не бачить причин для евакуації родин своїх дипломатів з України і чекає пояснення від США, чому вони вирішили прийняти таке рішення.

Позиція США: Державний департамент США розпорядився розпочати евакуацію сімей американських дипломатів із України 24 січня. Це називають запобіжними заходами, які необхідно прийняти для безпеки громадян США та державного персоналу. Але посольство продовжує роботу.