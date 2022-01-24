ЄС введе проти РФ "небачені раніше" санкції у випадку її вторгнення в Україну, - МЗС Данії

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод пригрозив Росії "небаченими раніше" економічними санкціями з боку ЄС. Це станеться у випадку нового російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Немає жодних сумнівів, що ми готові відреагувати всеосяжними, небаченими раніше санкціями, якщо Росія знову вторгнеться в Україну", - зазначив Кофод.

За його словами, йдеться про всеосяжні політичні та економічні санкції. Він зауважив, що заходи будуть набагато суворішими, ніж ті, що були введені проти РФ у 2014 році.

"Росія має знати, президент Володимир Путін повинен знати, що ціна використання провокацій та військової сили для зміни кордонів у Європі буде дуже і дуже високою", - додав Кофод.

Нагадаємо, нещодавно голова Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн заявила, що ЄС готовий ввести санкції проти Росії.

Разом з тим Сполучені Штати Америки заявили, що не вводитимуть превентивні санкції проти Росії через нарощування російських військ біля кордонів України.

При цьому Британський уряд почав роботу над новими санкціями, які повинні послабити російську економіку, якщо Кремль почне вторгнення в Україну.