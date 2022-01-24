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Австралія евакуює сім'ї дипломатів із Києва та закликає своїх громадян покинути Україну

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Сідней, Понеділок 24 січня 2022 13:26
Австралія евакуює сім'ї дипломатів із Києва та закликає своїх громадян покинути Україну Фото: Австралія евакуює сім'ї дипломатів із Києва (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Влада Австралії розпочала евакуацію членів сімей дипломатів з Києва через зростання загрози нового вторгнення з боку РФ. При цьому країна звертається до своїх громадян за можливості покинути територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sydney Morning Herald.

"Федеральний уряд закликає австралійців в Україні "поїхати зараз" через ситуацію з безпекою, а також починає відкликати членів сімей австралійських дипломатів, що базуються в столиці, Києві", - пише видання.

Разом з тим сьогодні австралійський уряд підвищив рекомендації щодо України та закликав громадян не відвідувати країну та залишити Україну, через те, що авіарейси можуть бути змінені або припинені за короткий термін.

"Консульські послуги та наші можливості надавати консульську допомогу австралійцям можуть бути обмежені через умови на місці", - йдеться в повідомленні.

Як пише видання з посиланням на українські джерела, в Україні проживає 1400 громадян австралії.

"Австралійці, які вирішили залишитися в Україні, повинні переглянути свої особисті плани безпеки та зареєструватися в Міністерстві закордонних справ і торгівлі", - додали в уряді Австралії.

Які країни вже оголосили евакуацію сімей дипломатів з Києва

При цьому міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що Відень вже розробив плани щодо евакуації свого посольства з України через загрозу вторгнення Росії

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