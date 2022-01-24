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Кораблі і винищувачі. НАТО посилює присутність у Східній Європі через Росію

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Брюссель, Понеділок 24 січня 2022 11:30
Кораблі і винищувачі. НАТО посилює присутність у Східній Європі через Росію Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Північноатлантичний альянс (НАТО) посилює присутність у країнах Східної Європи через дії Російської Федерації з нарощування військ біля українського кордону. Зокрема, будуть перекинуті військові кораблі та винищувачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО.

Повідомляється, що країни НАТО переводять сили у стан бойової готовності та перекидають додаткові кораблі та винищувачі до країн Східної Європи. Заходи спрямовані на зміцнення союзників на тлі нарощування військової присутності Росії в Україні та біля неї.

Хто і куди перекидає війська:

  • Данія - направить фрегат у Балтійське море та чотири винищувачі F-16 для підтримки місії НАТО в Литві;
  • Іспанія - направить кораблі для посилення військово-морських сил НАТО. Розглядає можливість відправлення винищувачів до Болгарії;
  • Франція - готова направити війська до Румунії;
  • Нідерланди - у квітні відправлять два винищувачі F-35 до Болгарії. Переведуть один корабель та наземні підрозділи до резерву сил реагування НАТО;
  • США - розглядають можливість збільшення військової присутності на східному фланзі НАТО.

"Я вітаю союзників, які надають додаткові сили в НАТО. НАТО продовжить вживати всіх необхідних заходів для захисту всіх союзників, у тому числі шляхом посилення східної частини Північноатлантичного союзу. Ми завжди будемо реагувати на будь-яке погіршення нашого безпекового середовища, в тому числі шляхом зміцнення нашої колективної оборони", - заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Зазначимо, крім російської військової активності на кордоні з Україною, посилення присутності НАТО відбувається на тлі переговорів про "гарантії безпеки" для Росії. Минулого тижня Москва заявила, що її вимоги, крім невступу України та Грузії до НАТО, мають на увазі виведення військ з Болгарії та Румунії.

У самому Альянсі вже відкинули такі вимоги та заявили, що не відмовляться від принципу колективної оборони.

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НАТО Російська Федерація
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