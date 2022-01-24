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Польща оцінила ймовірність направлення своїх військових до України: питання поки що не стоїть

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Варшава, Понеділок 24 січня 2022 11:35
Польща оцінила ймовірність направлення своїх військових до України: питання поки що не стоїть Фото: Польща поки не планує направляти своїх військових до України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Польщі заявили, що поки не планують направляти свої війська в Україну на тлі загрози нового вторгнення РФ. Втім, наразі між сторонами йдуть переговори щодо надання зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Бюро національної безпеки Польщі Павла Солоха в інтерв'ю "Gazeta Prawna".

"На сьогодні тема підтримки України польськими військами не стоїть. Ми надаємо допомогу у політичному вимірі - двосторонню, в рамках НАТО та ЄС. Поки що українці не очікують додаткової появи солдатів з інших країн, переговори на тему постачання зброї тривають", - сказав Солох

За його словами, питання підтримки України було предметом дводенних консультацій президентів Польщі Анджея Дуди та України Володимира Зеленського.

На питання журналіста, чи планує Польща нарощувати присутність своїх солдатів на Україні в цей момент, він відповів, що "це залежить від навчань, які зараз проводяться там".

"Військова співпраця Польщі та України насамперед охоплює місії з тренувань, у них ми сприяємо, наприклад, зі США та Канадою. Ми відпрацьовуємо оперативну сумісність української армії із збройними силами країн-союзниць (по НАТО - ред)", - додав Солох.

Нагадаємо, при цьому, президент США розглядає можливість розміщення в Східній Європі декількох тисяч американських військовослужбовців, а також кораблі і авіацію.

Раніше РБК-Україна писало про те, що 22 січня, перша партія оборонної допомоги з США прибула в Україну, а 23 січня - друга.

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